Marsala finisce a PresaDiretta. Il “non ippodromo” di Grillo e i dubbi sui fondi PNRR

15/03/2026 08:37:00

Marsala finisce in prima serata su Rai Tre. E lo fa per una storia che in città fa discutere da tempo: l’ippodromo che si sta realizzando con i fondi del PNRR in contrada Scacciaiazzo. Solo che, davanti alle telecamere di PresaDiretta, il sindaco Massimo Grillo sostiene che non si tratta di un ippodromo. Una scena destinata probabilmente a diventare uno dei momenti più commentati della puntata in onda questa sera, 15 marzo 2026, nel programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona.

Il reportage della trasmissione Rai si occupa infatti degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un viaggio tra cantieri, ritardi e opere controverse. E tra i casi raccontati c’è anche quello marsalese.

Il caso dell’ippodromo che non è un ippodromo

Il progetto è stato raccontato da Tp24 con diverse inchieste: 2 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR destinati a riqualificare l’area di contrada Scacciaiazzo, nella periferia della città. Di questi, circa 800 mila euro servirebbero a rilanciare la vecchia pista ippica costruita negli anni Sessanta.

Il Sindaco Massimo Grillo parla di un un centro sportivo polivalente, perché ci sarà una struttura dedicata anche ... al padel.

Nel servizio di PresaDiretta, il primo cittadino — intervistato dalle telecamere del programma — nega che si tratti di un ippodromo, nonostante il progetto nasca proprio dal recupero della pista esistente.

Una scena che rischia di diventare uno dei passaggi più citati della puntata.

Il progetto finanziato con il PNRR punta formalmente a recuperare proprio quell’area, trasformandola in un impianto sportivo più ampio. Ma il dibattito cittadino non si è mai spento: serve davvero un ippodromo a Marsala?

Il contesto: PNRR in Sicilia in ritardo

Il servizio di PresaDiretta arriva mentre il tema del PNRR in Sicilia è al centro del dibattito pubblico.

Secondo le rilevazioni di OpenPNRR, basate sui dati ufficiali della piattaforma nazionale Italia Domani, la spesa del Piano nell’isola si ferma al 13%, contro una media nazionale intorno al 29%.

Il quadro è complesso. Sul sistema di monitoraggio Re.Gi.S., la percentuale dei pagamenti sulle risorse territorializzate arriva al 30%, pari a circa 4,7 miliardi di euro. Ma quando la Regione Siciliana è soggetto attuatore diretto, la spesa scende attorno al 20%, per circa 342 milioni di euro.

Il nodo principale resta quello delle scadenze europee: molte milestone devono essere completate entro giugno 2026, e il tempo per recuperare eventuali ritardi è sempre meno.

Cantieri, opere e interrogativi

Tra sanità, dissesto idrogeologico e rigenerazione urbana, il PNRR rappresenta per la Sicilia una opportunità storica, ma anche una sfida amministrativa enorme.

E proprio su questo terreno si muove la puntata di PresaDiretta: raccontare come vengono spesi i fondi europei e quali opere stanno realmente prendendo forma.

Tra ponti mai ricostruiti, scuole prefabbricate ancora in uso e cantieri che procedono lentamente, il viaggio della trasmissione tocca diverse regioni italiane.

E stasera, per qualche minuto, passerà anche da Marsala. Dove — almeno secondo il sindaco — l’ippodromo non è un ippodromo.

Dove vedere la puntata

La puntata di PresaDiretta va in onda domenica 15 marzo 2026 alle 20.30 su Rai Tre.

Il programma è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay.



