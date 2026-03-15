Poste, uno sportello filatelico ad Alcamo

15/03/2026 17:12:00

Poste Italiane ha inaugurato uno sportello filatelico in provincia di Trapani, attivato presso l’ufficio postale di Alcamo sito in piazzetta Giovanni XXIII.



Presenti nell’occasione alcuni rappresentanti aziendali insieme al vicesindaco di Alcamo Alberto Donato, che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “La scelta di Alcamo per ospitare uno sportello filatelico rappresenta un importante segnale di vicinanza di Poste Italiane alla comunità. Nasce così un ulteriore presidio di rilievo nel panorama dei servizi offerti ai cittadini e a chi sceglie di visitare il nostro territorio”.

Presso lo sportello dedicato, cittadini, turisti, appassionati e collezionisti potranno acquistare numerosi prodotti come ad esempio francobolli, tessere, folder e cartoline.



“Con questa scelta Poste Italiane rafforza la propria presenza nella provincia di Trapani, aggiungendo un nuovo sportello a quello presente presso la sede del capoluogo in piazza Vittorio Veneto. Si tratta di uno spazio pensato per i cittadini di Alcamo e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’affascinante mondo della filatelia, un settore che da sempre racconta e valorizza la storia dei nostri territori”, ha dichiarato il responsabile Filatelia Sicilia di Poste Italiane, Biagio Di Maria.



Con quello di Alcamo, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, in Sicilia sono in totale ventidue gli sportelli filatelici attivi presenti nelle principali città.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito https://filatelia.poste.it/.





