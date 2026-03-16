Salemi, il pane rituale in mostra: le foto di Leonardo Timpone per San Giuseppe

16/03/2026 13:05:00

In occasione delle festività di San Giuseppe, la Galleria Grandangolo 22 di Salemi ospita la mostra fotografica “Il pane fra sacralità e tradizione” di Leonardo Timpone. L’esposizione sarà visitabile fino al 22 marzo nei locali della galleria in via G. Amendola 136.

La mostra raccoglie 31 fotografie realizzate dall’autore nel corso degli anni e dedicate al pane rituale, elemento centrale nelle celebrazioni religiose e nelle tradizioni delle comunità agricole siciliane.

Il pane come simbolo di festa e devozione

Gli scatti raccontano il ruolo del pane nelle feste religiose, in particolare nelle celebrazioni dedicate a San Giuseppe, dove assume una forma artistica e simbolica diversa dal pane quotidiano.

Le immagini documentano pani rituali provenienti da diversi centri della Sicilia, tra cui Salemi, Vita, Gibellina, Alcamo, Partanna, Salaparuta, Campobello di Mazara, Aidone, Valguarnera, Ribera, Santa Croce Camerina, Agate e Gangi.

Il pane festivo diventa così segno di devozione e simbolo comunitario, ma anche un mezzo di comunicazione tra la comunità e il santo celebrato.

Le Cene di San Giuseppe

La mostra richiama in particolare la tradizione delle Cene di San Giuseppe, tra le espressioni più vive del patrimonio culturale immateriale siciliano.

Durante queste celebrazioni i pani artistici vengono disposti sugli altari e sulle tavole votive e destinati a essere condivisi dalla comunità dopo il rituale consumo da parte della Sacra Famiglia, degli Apostoli e dei “virgineddi”.

Anche a Salemi la tradizione continua ogni anno a coinvolgere cittadini, associazioni e visitatori nella preparazione delle tavole e nella condivisione del cibo.

Memoria e identità delle comunità

In un contesto sempre più globalizzato, queste tradizioni locali assumono un valore particolare perché custodiscono la memoria delle comunità e raccontano il rapporto profondo tra l’uomo, la terra e il sacro.

Le fotografie di Leonardo Timpone documentano proprio questo patrimonio culturale, consegnando immagini e testimonianze che parlano non solo al presente, ma anche alle generazioni future.



