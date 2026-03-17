Marsala: a fuoco un'auto, uno scooter e la facciata di una palazzina in via Lilybeo
Un’auto, uno scooter e la facciata di una palazzina in fiamme questa notte a Marsala. L'incendio si è sviluppato intorno alle due di notte in via Lilybeo, traversa di via delle Ninfe.
L’incendio si è propagato rapidamente, raggiungendo, come dicevamo, anche la facciata della palazzina adiacente, che risulta tuttora completamente annerita. I residenti, allarmati, hanno immediatamente allertato la Polizia – che sta verificando la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona – e i Vigili del Fuoco.
L’area è stata transennata e sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
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