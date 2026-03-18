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» Amministrative 2026
18/03/2026 18:27:00

Marsala, Andreana Patti visita il mercato dei fiori de "Il Contadino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/marsala-andreana-patti-visita-il-mercato-dei-fiori-de-il-contadino-450.jpg

«I fiori potrebbero essere una delle più belle leve per riportare Marsala al centro del Mediterraneo. Da emporium fenicio a centro internazionale di distribuzione di fiori».

 

Ne è fortemente convinta la candidata a sindaca di Marsala Andreana Patti, che questa mattina ha visitato il consueto mercato dei fiori del mercoledì promosso della cooperativa agricola “Il Contadino”, azienda leader siciliana nel settore del florovivaismo. Alla presenza del presidente Nicolò Pipitone, del vice presidente Giuseppe Casano e di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, la candidata ha avuto modo di incontrare e dialogare con numerosi produttori locali che conferiscono in questo appuntamento settimanale i loro fiori recisi, proprio grazie alla possibilità offerta dalla cooperativa agricola marsalese, specializzata nella vendita all’asta di fiori e piante ornamentali fin dal 1966.

 

«La produzione floreale a Marsala è un tesoro nascosto, che pochi conoscono – spiega Patti – È una possibilità di sviluppo e di miglioramento del tessuto economico, e dunque sociale, del territorio. Ed è per questo che dobbiamo supportare e migliorare le potenzialità e le capacità produttive di questa realtà agricola, una delle più interessanti della Sicilia Occidentale. In che modo? Attraverso quella “politica del fare” che punta alla creazione di servizi a supporto, di una rete sinergica di collaborazione con i territori limitrofi, di una logistica più efficace, di quanto oggi non permette la sussistenza di piccoli produttori».  

 









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