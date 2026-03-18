Marsala, Rodriquez verso il terzo mandato: “La politica è ascolto quotidiano”

18/03/2026 16:13:00

In vista delle elezioni amministrative 2026 a Marsala, intervistiamo i protagonisti della prossima competizione elettorale. Ecco le risposte di Mario Rodriquez.



*Perché ha deciso di ricandidarsi?

Ho deciso di ricandidarmi perché sento di avere ancora un impegno da portare avanti con la città e con i cittadini. In questi anni ho cercato di fare il consigliere comunale nel modo più semplice possibile: stando vicino alle persone e restando sempre disponibile.

Questo è il mio terzo mandato e chi mi conosce sa che non mi sono mai tirato indietro quando qualcuno aveva un problema o una segnalazione da fare. La politica locale, per come la intendo io, non è fatta solo di sedute in aula, ma anche di incontri per strada, telefonate, messaggi e ascolto quotidiano.

Ricandidarmi significa semplicemente continuare questo percorso di presenza e servizio verso la città.



*Qual è il risultato concreto di cui va più orgoglioso del suo mandato?

Più che un singolo risultato, la cosa di cui vado più orgoglioso è il rapporto di fiducia che si è creato con tanti cittadini.

In questi anni ho sempre cercato di mantenere garbo istituzionale dentro e fuori dall’aula consiliare, perché credo che la politica debba essere prima di tutto rispetto e senso delle istituzioni. Allo stesso tempo ho cercato di essere presente per affrontare anche i piccoli problemi quotidiani che spesso non fanno notizia ma che per chi li vive sono importanti.

La soddisfazione più grande è quando qualcuno mi ferma per strada per dirmi: “Grazie perché quella cosa si è risolta”. Sono gesti semplici, ma sono quelli che danno davvero senso al lavoro fatto in questi anni.



*Qual è la priorità assoluta per Marsala nel prossimo consiglio comunale?

La mia priorità resta quella che ho sempre avuto: continuare ad ascoltare i cittadini e occuparmi anche delle piccole difficoltà della vita quotidiana.

Spesso si parla solo di grandi opere o grandi progetti, che sono sicuramente importanti, ma la vita delle persone è fatta anche di tanti piccoli problemi pratici che vanno affrontati con attenzione e presenza. Un consigliere comunale deve essere prima di tutto un punto di riferimento per la comunità.

Per quanto riguarda invece i grandi progetti e gli investimenti per la città, ripongo molta fiducia nella professionalità e nell’esperienza della candidata sindaca Andreana Patti, che ha dimostrato nel tempo capacità e serietà nell’intercettare finanziamenti e nel portare avanti progetti importanti per il territorio.



*Immagini Marsala tra cinque anni: come la vede?

Mi piacerebbe vedere una Marsala che riesca finalmente a valorizzare fino in fondo la sua straordinaria ricchezza culturale, storica e paesaggistica.

Abbiamo tutte le potenzialità per essere una città turistica ancora più forte, ma servono infrastrutture adeguate, servizi efficienti e una città sempre più curata e vivibile, sia per chi arriva sia per chi ci vive ogni giorno.

Allo stesso tempo immagino una città con un’amministrazione sempre più vicina ai cittadini, capace di ascoltare e di essere presente. Marsala ha grandi possibilità di crescita e il nostro compito è lavorare con serietà perché queste opportunità diventino realtà.



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