Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Elezioni

» Amministrative 2026
18/03/2026 16:13:00

Marsala, Rodriquez verso il terzo mandato: “La politica è ascolto quotidiano”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773847185-0-marsala-rodriquez-verso-il-terzo-mandato-la-politica-e-ascolto-quotidiano.jpg

In vista delle elezioni amministrative 2026 a Marsala, intervistiamo i protagonisti della prossima competizione elettorale. Ecco le risposte di Mario Rodriquez.

*Perché ha deciso di ricandidarsi?
Ho deciso di ricandidarmi perché sento di avere ancora un impegno da portare avanti con la città e con i cittadini. In questi anni ho cercato di fare il consigliere comunale nel modo più semplice possibile: stando vicino alle persone e restando sempre disponibile.
Questo è il mio terzo mandato e chi mi conosce sa che non mi sono mai tirato indietro quando qualcuno aveva un problema o una segnalazione da fare. La politica locale, per come la intendo io, non è fatta solo di sedute in aula, ma anche di incontri per strada, telefonate, messaggi e ascolto quotidiano.
Ricandidarmi significa semplicemente continuare questo percorso di presenza e servizio verso la città.

*Qual è il risultato concreto di cui va più orgoglioso del suo mandato?
Più che un singolo risultato, la cosa di cui vado più orgoglioso è il rapporto di fiducia che si è creato con tanti cittadini.
In questi anni ho sempre cercato di mantenere garbo istituzionale dentro e fuori dall’aula consiliare, perché credo che la politica debba essere prima di tutto rispetto e senso delle istituzioni. Allo stesso tempo ho cercato di essere presente per affrontare anche i piccoli problemi quotidiani che spesso non fanno notizia ma che per chi li vive sono importanti.
La soddisfazione più grande è quando qualcuno mi ferma per strada per dirmi: “Grazie perché quella cosa si è risolta”. Sono gesti semplici, ma sono quelli che danno davvero senso al lavoro fatto in questi anni.

*Qual è la priorità assoluta per Marsala nel prossimo consiglio comunale?
La mia priorità resta quella che ho sempre avuto: continuare ad ascoltare i cittadini e occuparmi anche delle piccole difficoltà della vita quotidiana.
Spesso si parla solo di grandi opere o grandi progetti, che sono sicuramente importanti, ma la vita delle persone è fatta anche di tanti piccoli problemi pratici che vanno affrontati con attenzione e presenza. Un consigliere comunale deve essere prima di tutto un punto di riferimento per la comunità.
Per quanto riguarda invece i grandi progetti e gli investimenti per la città, ripongo molta fiducia nella professionalità e nell’esperienza della candidata sindaca Andreana Patti, che ha dimostrato nel tempo capacità e serietà nell’intercettare finanziamenti e nel portare avanti progetti importanti per il territorio.

*Immagini Marsala tra cinque anni: come la vede?
Mi piacerebbe vedere una Marsala che riesca finalmente a valorizzare fino in fondo la sua straordinaria ricchezza culturale, storica e paesaggistica.
Abbiamo tutte le potenzialità per essere una città turistica ancora più forte, ma servono infrastrutture adeguate, servizi efficienti e una città sempre più curata e vivibile, sia per chi arriva sia per chi ci vive ogni giorno.
Allo stesso tempo immagino una città con un’amministrazione sempre più vicina ai cittadini, capace di ascoltare e di essere presente. Marsala ha grandi possibilità di crescita e il nostro compito è lavorare con serietà perché queste opportunità diventino realtà.

Se vuoi raccontare anche tu le motivazioni che ti spingono a candidarti alle Amministrative 2026, contatta l’ufficio commerciale di Tp24 al 344 04 29 582 oppure scrivi a elezioni@rmc101srl.it. Contenuto sponsorizzato per scopi elettorali. 
 









Native | 18/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773670674-0-festa-del-papa-manda-il-tuo-messaggio-vocale-andra-in-onda-su-rmc-101.jpg

Festa del Papà, manda il tuo messaggio vocale: andrà in onda...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773650395-0-intelligenza-artificiale-e-lavoro-al-congresso-uil-trapani-il-nodo-delle-regole.jpg

Intelligenza artificiale e lavoro, al congresso UIL Trapani il nodo delle...