Buongiorno24 del 18 Marzo 2026

18/03/2026 09:07:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca. A Marsala i carabinieri hanno arrestato un 32enne ritenuto responsabile di una serie di furti commessi negli ultimi mesi in città: colpi su auto, nei cantieri, negli uffici e anche utilizzo fraudolento di carte elettroniche. L’uomo è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico al termine di un’indagine condotta attraverso videosorveglianza e testimonianze.

Sempre a Marsala, notte di paura in via Lilybeo: un incendio ha distrutto un’auto e uno scooter, danneggiando anche la facciata di una palazzina. Momenti di tensione tra i residenti, mentre resta da chiarire l’origine del rogo.

A Trapani, raid nel cantiere della scuola Marconi: ignoti hanno disattivato l’allarme, rubato cavi e danneggiato gli impianti. Un episodio che rischia di rallentare i lavori e riaccende il tema della sicurezza nei cantieri pubblici.

Dalla cronaca nazionale, ma con collegamenti al nostro territorio, la morte in carcere a Torino di Bernardo Pace, 62 anni, originario della provincia di Trapani e condannato nel processo Hydra. L’uomo si è tolto la vita: era coinvolto nella maxi inchiesta sulla criminalità organizzata in Lombardia.

Restando sul territorio, tensione a Marinella di Selinunte per la vicenda della posidonia nel porto. I pescatori denunciano un’area ormai impraticabile e minacciano proteste se non partiranno gli interventi di dragaggio annunciati.

Sul piano politico, si riapre il dibattito sul terzo mandato dei sindaci. Dopo lo stop all’Ars, alcuni amministratori annunciano comunque la volontà di ricandidarsi, aprendo un fronte politico e giuridico in vista delle prossime elezioni.

A Trapani, fa discutere il voto del consiglio comunale: approvata la giornata del rispetto, ma bocciata la proposta di cittadinanza per i bambini stranieri. Un esito che evidenzia divisioni e riporta al centro il tema dell’inclusione.

Dallo sviluppo locale, a Marsala arriva il via libera al mercato agroalimentare di Strasatti, finanziato con fondi regionali: un progetto che punta a sostenere i produttori locali e la filiera corta.

Segnali anche dal sociale, con l’avvio del progetto “Il Viaggio di Andromeda”, che offre percorsi di autonomia e lavoro per persone con disabilità.

Dalla sanità, nuove prospettive per la cura del carcinoma del retto: l’Asp avvia un percorso terapeutico che potrebbe ridurre il ricorso alla chirurgia.

Infine il turismo: la Sicilia continua ad attrarre visitatori stranieri, ma registra un calo di quelli italiani, un dato che apre riflessioni sulle strategie del settore.

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