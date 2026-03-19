A Travelexpo torna “Penne all’Agrodolce”: giornalisti ai fornelli per l’edizione 2026

19/03/2026 16:36:00

Dopo alcuni anni di pausa, torna a Travelexpo Borsa Globale dei Turismi uno degli appuntamenti più attesi: “Penne all’Agrodolce”, il concorso gastronomico che mette alla prova i giornalisti tra fornelli e creatività. L’edizione 2026 riporta così in scena un format che negli anni ha saputo unire informazione e cultura culinaria, valorizzando le eccellenze del territorio siciliano.

Giornalisti-cuochi per una sera

I partecipanti, tutti operatori dell’informazione, si sfideranno nella preparazione di piatti che spaziano dagli antipasti ai dolci, nelle cucine del CdsHotels Città del Mare di Terrasini. A guidarli ci saranno lo chef Giovanni Piscopo e il maître Gianfranco Balsamo, pronti a svelare i segreti del mestiere e accompagnarli in un’esperienza culinaria completa.

Giusi Battaglia madrina e presidente di giuria

A presiedere la giuria tecnica sarà Giusi Battaglia, conosciuta dal grande pubblico come “Giusina in Cucina”. Accanto agli chef professionisti, anche una giuria popolare composta da espositori e ospiti della manifestazione contribuirà alla valutazione dei piatti, tenendo conto non solo del gusto ma anche della presentazione e dell’originalità.

Appuntamento il 10 aprile a Terrasini

La competizione si svolgerà venerdì 10 aprile alle ore 20, durante la serata inaugurale della manifestazione, che quest’anno celebra la sua 28ª edizione. “La prima edizione si è svolta nel 2000 – ricorda Toti Piscopo – e questo concorso ha contribuito negli anni a raccontare la Sicilia gastronomica attraverso il mondo della comunicazione”.

Premio e riconoscimenti

Nel corso della serata, a Giusi Battaglia verrà consegnata la targa di Magnifico del Turismo 2025, riconoscimento che non aveva potuto ritirare in occasione della Giornata Mondiale del Turismo dello scorso 27 settembre.

Iscrizioni gratuite per i giornalisti

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a giornalisti, pubblicisti, praticanti e studenti delle facoltà di comunicazione. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo entro il 28 marzo 2026 sul sito ufficiale della manifestazione.

Un’occasione unica, dunque, per mettere da parte taccuini e microfoni e cimentarsi, almeno per una sera, tra pentole e fornelli, raccontando la Sicilia anche attraverso i sapori.



