Buongiorno24 del 19 Marzo 2026

19/03/2026 09:09:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

In apertura la cronaca giudiziaria da Marsala, con il rinvio dell’udienza preliminare nell’inchiesta su presunti casi di corruzione che coinvolgono alcuni consiglieri comunali. Cambia il giudice e si andrà avanti il primo giugno. Al centro dell’indagine, il presunto scambio tra sostegno politico e promesse di lavoro negli enti di formazione.

Sempre a Marsala, un’altra operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 32enne ritenuto responsabile di una serie di furti e utilizzi fraudolenti di carte di pagamento. Decisive le immagini di videosorveglianza per ricostruire i movimenti e risalire all’identità del presunto autore.

Da Castelvetrano arriva invece la notizia di un’aggressione ai danni dei Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti. Un uomo li ha colpiti con calci, pugni e una spranga. Uno dei pompieri è rimasto ferito. L’aggressore è stato arrestato.

Sempre sul fronte della giustizia, il Tribunale di Marsala ha assolto con formula piena un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. Durante il processo non sono emersi riscontri alle accuse e lo stesso pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione.

Ci spostiamo poi sul tema dei migranti. La nave Sea Watch ha deciso di dirigersi verso Trapani invece che verso il porto assegnato più a nord, riaprendo lo scontro tra ong e governo sulla gestione degli sbarchi e delle rotte nel Mediterraneo.

Sul piano politico, si muovono le alleanze in vista delle amministrative di Marsala. L’Udc conferma il sostegno al sindaco Massimo Grillo, mentre il candidato Leonardo Curatolo lancia un appello per un confronto pubblico sui temi della città, dalla sanità al futuro della viticoltura.

Guardando all’economia e alle infrastrutture, la Regione punta sull’aeroporto di Trapani Birgi con un piano da 21 milioni di euro per nuove rotte e più passeggeri. Un investimento che mira a rafforzare il turismo nella Sicilia occidentale.

Dalla Sicilia ma con uno sguardo più ampio, il “manifesto della restanza” lanciato da Anci Sicilia prova a mettere al centro il tema dello spopolamento e della necessità di creare condizioni per trattenere i giovani sull’isola.

A livello nazionale, il governo annuncia un intervento sul caro carburanti con il taglio delle accise e misure contro le speculazioni sui prezzi.

E ancora, una vasta operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura Europea ha smantellato una rete di produzione clandestina di sigarette, partita da indagini avviate proprio a Palermo.

Chiudiamo con lo sport: la Trapani Shark deve fare i conti con l’esclusione dell’Under 19 dal campionato, una decisione che pesa sul settore giovanile della società.

Oggi è il 19 marzo, San Giuseppe e festa del papà, una giornata che in tante città è anche occasione di tradizioni, celebrazioni e momenti di comunità.

Buongiorno24 è la nostra rassegna quotidiana: ogni mattina, in diretta, proviamo a mettere in fila le notizie per capire cosa sta succedendo, qui e nel mondo.



