Carburanti alle stelle, a Marsala benzina a 2,25 euro: arriva il taglio accise del governo

19/03/2026 11:09:00

A Marsala come nel resto della provincia il costo di benzina e gasolio tocca quote "vertiginose", mentre il governo corre ai ripari con un taglio temporaneo delle accise. Nelle stazioni di servizio della città i prezzi alla pompa superano ancora i 2 euro al litro.

Nel dettaglio, vi mostriamo il costo registrato pochi minuti fa in un rifornimento Q8 cittadino: il diesel servito arriva fino a 2,459 euro al litro (2,159 in modalità self), mentre la benzina senza piombo tocca i 2,259 euro (1,959 self). Numeri che pesano su famiglie e imprese del territorio, già alle prese con rincari diffusi. (Qui articolo di TP24 con la Sicilia tra le più colpite dai rincari)

Il decreto del governo

Per contrastare l’aumento dei carburanti, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge con misure per oltre mezzo miliardo di euro. Il provvedimento prevede un taglio delle accise che dovrebbe tradursi in una riduzione di circa 25 centesimi al litro per benzina e gasolio. L’obiettivo dichiarato è riportare i prezzi sotto quota 1,90 euro al litro. Il taglio sarà operativo subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e avrà una durata di venti giorni. Prevista anche una riduzione per il Gpl, pari a circa 12 centesimi al chilo.

Controlli anti-speculazione

Accanto al taglio delle accise, il decreto introduce un sistema di controllo straordinario sui prezzi per tre mesi. Le compagnie petrolifere dovranno comunicare quotidianamente i listini al ministero delle Imprese e non potranno modificarli nell’arco della giornata.

In caso di anomalie o aumenti sospetti, scatteranno verifiche della Guardia di Finanza lungo tutta la filiera, dai produttori ai distributori. Previste anche sanzioni per chi non rispetta gli obblighi.

Aiuti a trasporti e pesca

Il provvedimento include inoltre un credito d’imposta per gli autotrasportatori, calcolato sull’aumento dei costi del gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026. Misura analoga anche per le imprese della pesca, con un credito d’imposta del 20% e uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro.



