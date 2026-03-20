Mazara, via libera al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali

20/03/2026 16:20:00

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo ha approvato il nuovo regolamento che disciplina gestione, utilizzo e affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli acquisiti da terzi o da istituti scolastici. La delibera è arrivata al termine della seduta di mercoledì pomeriggio, dopo il dibattito su comunicazioni e interpellanze – tra cui trasporto disabili, tributi e verifiche politiche – e insieme al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Il regolamento è stato approvato con 16 voti favorevoli, un contrario e due astenuti. A proporre l’atto è stata la V Commissione consiliare “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport e Politiche Giovanili”, presieduta da Paola Caltagirone.

Obiettivi del regolamento

Soddisfazione è stata espressa dalla Commissione, che ha sottolineato come il nuovo strumento nasca dall’esigenza di aggiornare e rendere organica la disciplina del settore, in linea con la normativa nazionale.

Tra i punti principali: riconoscimento dello sport come valore sociale, educativo e culturale; garanzia dell’uso pubblico degli impianti; pari opportunità di accesso per cittadini, associazioni e società sportive; attenzione a scuole, giovani, anziani e persone con disabilità; sostegno alla pluralità delle discipline sportive.

Distinzione tra impianti

Elemento qualificante del regolamento è la distinzione tra:

impianti privi di rilevanza economica

impianti con rilevanza economica

Per ciascuna tipologia sono previste modalità di gestione e affidamento differenti, con l’obiettivo di sostenere lo sport dilettantistico e sociale da un lato e garantire una gestione efficiente e sostenibile dall’altro.

“Investire nello sport è investire nella comunità”

“Con questo regolamento – ha dichiarato la presidente Caltagirone – il Comune intende mettere a sistema il patrimonio sportivo, migliorandone accessibilità, qualità gestionale e sostenibilità nel tempo, nella convinzione che investire nello sport significhi investire nel benessere della comunità”.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel regolamento allegato all’atto approvato dal Consiglio.



