Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/03/2026 08:15:00

"Voli non sicuri" per Pantelleria e Lampedusa. Indagine sulla compagnia Dat

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/voli-non-sicuri-per-pantelleria-e-lampedusa-indagine-sulla-compagnia-dat-450.jpg

C’è anche Pantelleria tra le tratte coinvolte nell’indagine della Procura di Agrigento sulla compagnia aerea Dat – Danish Air Transport, che gestisce i collegamenti in continuità territoriale tra le isole e la Sicilia.

L’inchiesta riguarda presunte violazioni sulla sicurezza dei voli e sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Quattro le persone indagate: due tecnici e due dirigenti della compagnia, tra cui il responsabile italiano.

 

Il nodo sicurezza: un aereo con guasti

Al centro dell’indagine un episodio del febbraio 2024, quando un velivolo ATR 72 sarebbe stato utilizzato per diversi voli, tra cui le tratte Lampedusa–Palermo e Palermo–Pantelleria, nonostante un guasto al sistema di emergenza del carrello di atterraggio.

Secondo la Procura, l’aereo avrebbe volato per 18 volte con passeggeri a bordo in condizioni non pienamente sicure, creando un potenziale rischio per la sicurezza dei voli.

Sotto la lente anche le operazioni di manutenzione, che – sempre secondo gli inquirenti – sarebbero state effettuate senza le verifiche e le attrezzature previste.

 

Servizi pubblici e disagi per le isole

L’indagine non riguarda solo la sicurezza. La Procura ipotizza anche violazioni degli obblighi previsti per i voli in continuità territoriale, finanziati con fondi pubblici.

Tra le criticità segnalate ci sarebbero disservizi nel trasporto di farmaci, sangue e perfino delle salme, un problema particolarmente sentito nelle isole come Pantelleria e Lampedusa.

Si indaga anche sulla corretta percezione dei contributi pubblici legati al servizio.

 

L’inchiesta è ancora nella fase preliminare e tutte le accuse dovranno essere verificate. Ma la vicenda riporta al centro un tema noto: la fragilità dei collegamenti per le isole minori.

Tra guasti, ritardi e disservizi, il diritto alla mobilità per i cittadini di Pantelleria resta spesso in bilico.









Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...