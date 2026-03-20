"Voli non sicuri" per Pantelleria e Lampedusa. Indagine sulla compagnia Dat

20 Marzo: addio a Bossi, guerra e rincari, Israele distrugge il Libano, muore operaio

E' il 20 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto ieri sera alle 20.30. Era ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese da...