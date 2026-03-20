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Cultura
20/03/2026 08:45:00

Selinunte, nuovi scavi sulla cinta muraria: venerdì open day al Parco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/selinunte-nuovi-scavi-sulla-cinta-muraria-venerdi-open-day-al-parco-450.jpg

Selinunte continua a svelare nuovi capitoli della sua storia antica. Venerdì 20 marzo, dalle 15 alle 17, il Parco archeologico di Selinunte aprirà al pubblico un Open Day a ingresso gratuito per presentare i primi risultati della nuova campagna di scavi sulla cinta fortificata.

Le ricerche si concentrano nell’area della collina di Galera-Bagliazzo, dove stanno emergendo nuovi elementi legati alla difesa della città arcaica.

Nuove scoperte sulla Porta Nord

Gli scavi, avviati lo scorso 23 febbraio, stanno riportando alla luce ulteriori tratti della Porta Nord e delle mura difensive, già individuate un anno fa.

Sulle strutture sono ancora visibili i segni dell’assedio cartaginese del 409 a.C., quando – secondo il racconto di Diodoro Siculo – la città cadde dopo nove giorni, con migliaia di vittime.

I risultati preliminari confermano il ruolo strategico dell’area e offrono nuovi elementi per ricostruire le dinamiche militari e urbanistiche di Selinunte.

Archeologi e studenti al lavoro

La campagna è diretta dal professor Carlo Zoppi dell’Università del Piemonte Orientale, con il coordinamento tecnico-scientifico di ArcheOfficina, guidata da Marco Correra.

Coinvolti anche studenti dell’Università di Palermo, impegnati nelle attività di scavo e documentazione, in un’esperienza formativa sostenuta dal Rotary Club di Castelvetrano.

Verso la valorizzazione dell’area

«Questa seconda campagna sta portando alla luce elementi di enorme valore storico», spiega il direttore del Parco Felice Crescente, sottolineando l’obiettivo di musealizzare l’area e renderla fruibile con percorsi guidati.

Come partecipare all’Open Day

L’Open Day sarà a ingresso gratuito.

Per raggiungere l’area degli scavi sarà attivo un servizio di trasporto ecologico dalle 14.45 alle 17.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del Parco.









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