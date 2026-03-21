Cosa fare nel weekend: FAI, musica e festival in provincia di Trapani

21/03/2026 06:00:00

Un fine settimana ricco e diffuso in tutta la provincia di Trapani. Tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si susseguono eventi tra cultura, musica, memoria civile ed enogastronomia, con iniziative da Trapani a Marsala, da Mazara ad Alcamo.

Le Giornate FAI: i luoghi da visitare

Il cuore del weekend sono le Giornate FAI di Primavera, con aperture straordinarie in tutta la Sicilia.

In provincia di Trapani si potrà scegliere tra più tappe. A Trapani saranno visitabili la Fontana del Tritone e Villa Regina Margherita, due luoghi simbolo della città tra storia e paesaggio urbano.

A Mazara del Vallo aperture speciali per le ex chiese di San Bartolomeo in via Carmine e in piazza San Bartolomeo, con orari:

sabato 9-13 e 16-18

domenica 9-13

A Marsala, invece, riflettori sull’idroscalo dello Stagnone con i Capannoni Nervi, due aviorimesse realizzate tra il 1940 e il 1941 su progetto dell’ingegnere Pier Luigi Nervi. Strutture nate per il ricovero e la manutenzione degli idrovolanti, rappresentano oggi un importante esempio di archeologia industriale del Novecento e della sperimentazione strutturale italiana. L’apertura è resa possibile grazie alla collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa.

Le visite FAI sono a contributo libero e guidate anche dagli studenti “Apprendisti Ciceroni”.

Marsala: convegni, musica e attualità

Marsala propone un programma articolato già da sabato.

Alle 10.30, nell’aula Borsellino del Tribunale, si tiene un convegno sul diritto scolastico, tra normativa europea, precariato e innovazione.

La sera, alle 21 al teatro Sollima, concerto “E ti vengo a cercare”, omaggio a Franco Battiato con I Musicanti di Gregorio Caimi.

Domenica doppio appuntamento alle 17:

al Circolo Lilybeo incontro su agricoltura e sviluppo con degustazione;

al teatro Don Bosco evento sulla pace con il docu-corto Everyday in Gaza e interventi pubblici.

Mazara ed Erice: memoria e storie di mare

A Mazara, sabato alle 18.30, nella chiesa di San Pietro, presentazione del libro “Il mare, la mia vita” di Antonino Perlotti, racconto di una lunga esperienza in mare.

A Erice Casa Santa, sabato alle 10, la Giornata della memoria delle vittime di mafia, con la lettura di 1.117 nomi, promossa da Libera.

Trapani e Castelvetrano: incontri e cultura

A Trapani, sabato alle 17.30, la Fondazione Nova Civitas ospita il premio “Emanuela Loi – Storie di donne eroiche”.

A Castelvetrano, alle 18 al Belicittà, parte la rassegna letteraria “Al centro della Parola” con Tanino Bonifacio.

Alcamo tra gusto e musica

Ad Alcamo entra nel vivo il Ciokowine Fest, tra piazza Ciullo, Collegio dei Gesuiti e Castello dei Conti di Modica. In programma cooking show, degustazioni, musica e attività per famiglie.

Programma completo: https://www.ciokowine.it/programma-2026/

Domenica alle 19 al Centro Congressi Marconi, recital lirico con il soprano Lucie St-Martin.



