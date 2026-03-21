Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
21/03/2026 16:26:00

“Blu e sale”: Giacomo Pilati racconta l'anima della Sicilia alla Fardelliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-03-2026/1774107676-0-blu-e-sale-giacomo-pilati-racconta-l-anima-della-sicilia-alla-fardelliana.jpg

Sei diventato ciò che volevi? ”, domanda semplice e spietata, che attraversa tutto il nuovo romanzo di Giacomo Pilati, “Blu e sale, un'educazione siciliana” (Bibliotheka).

Il libro sarà presentato alla Biblioteca Fardelliana, lunedì 23 marzo alle 18: a dialogare con l'autore sarà la scrittrice Stefania Auci, mentre le letture sono affidate a Giampiero Montanti. L'iniziativa è promossa da Bibliotheka Edizioni e Libreria del Corso.  Un appuntamento che si inserisce nel solco delle iniziative capaci di coniugare letteratura, memoria e impegno civile.

Giornalista e scrittore, Giacomo Pilati ha costruito negli anni un percorso solido tra narrativa, saggistica e teatro, con opere tradotte in più lingue.

Dal romanzo "Minchia di re è stato tratto il film Viola di mare , presentato al Festival del Cinema di Roma, oltre a un monologo portato in scena nei principali teatri europei e americani. Tra i suoi libri anche “Le Siciliane”, “Sulla punta del mare”, “Morsi d'Italia” e “La mia vita per gli ultimi”, scritto con Biagio Conte.
Collabora con la pagina culturale dell'edizione siciliana di Repubblica ed è stato insignito due volte del Premio nazionale di giornalismo d'inchiesta Giuseppe Fava.

Al centro della narrazione di "Blu e sale", un'infanzia “felice e consapevole”, restituita con quella limpidezza che appartiene allo sguardo dei bambini. Ma a fare da controcanto emergono alcuni dei passaggi più drammatici della storia italiana recente: dal Terremoto del Belice al Rapimento di Aldo Moro, fino alla Strage di Pizzolungo e all'omicidio del magistrato Ciaccio Montalto.

Eventi che segnano non solo una biografia, ma un'intera comunità.
Sullo sfondo si stacca la figura, insieme luminosa e tragica, di Mauro Rostagno, simbolo di una Sicilia che ha pagato con la vita il coraggio della verità.

È anche attraverso queste presenze che il romanzo assume i tratti di un racconto civile, capace di mettere in discussione le ambiguità della borghesia mafiosa, le connivenze, i silenzi ei ritardi delle istituzioni.

Pilati costruisce la sua narrazione come un gioco antico – dire, fare, baciare, lettera, testamento – scandendo il racconto in frammenti che rimandano a un percorso di formazione, fino all'approdo più difficile: riconoscere ciò che siamo diventati. Un esercizio di verità che chiama in causa il lettore e lo costringe a misurarsi con la propria storia.

L'appuntamento alla Biblioteca Fardelliana si presenta così come un momento di confronto autentico, in cui la letteratura torna a farsi strumento di conoscenza e consapevolezza. Perché raccontare la Sicilia, nelle sue contraddizioni e nella sua bellezza, significa ancora oggi interrogarsi sul presente e provare a immaginare il futuro.









Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...