Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
22/03/2026 09:22:00

CiokoWine Fest 2026, gran finale ad Alcamo: oggi si chiude la quarta edizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-03-2026/ciokowine-fest-2026-gran-finale-ad-alcamo-oggi-si-chiude-la-quarta-edizione-450.jpg

Si chiude oggi, 22 marzo, ad Alcamo il CiokoWine Fest 2026. Quattro giorni intensi che hanno trasformato il centro storico in un laboratorio a cielo aperto di sapori, idee e strategie per il futuro della Sicilia occidentale. Non solo degustazioni, ma un messaggio chiaro: il turismo può (e deve) diventare un motore stabile, tutto l’anno.

E se le piazze piene sono il segnale più visibile, dietro c’è qualcosa di più profondo: una visione.

 

Un festival che cresce e guarda oltre

 

La quarta edizione del CiokoWine Fest ha preso il via nei giorni scorsi in Piazza Ciullo, cuore pulsante della manifestazione, estendendosi tra il Castello dei Conti di Modica e il Collegio dei Gesuiti.

Un evento nato come iniziativa locale e diventato, nel giro di pochi anni, un appuntamento di rilievo regionale, con ambizioni sempre più internazionali. Lo dimostrano i contatti con produttori di vino e cacao provenienti anche da Francia, Portogallo e Africa occidentale.

Gli organizzatori, Erasmo Antonio Longo e Giuseppe Fiore, lo hanno detto chiaramente: l’obiettivo è dare continuità al territorio, creare lavoro e offrire ai giovani motivi concreti per restare.

 

Destagionalizzazione: la parola chiave

 

Il cuore dell’edizione 2026 è stato il tema della destagionalizzazione. In altre parole, portare turismo anche fuori dai mesi estivi.

Un concetto ribadito durante il convegno “Oltre Stagione”, che ha riunito istituzioni, imprese e operatori del settore. Dalla Regione alla Camera di Commercio, fino agli operatori turistici, il messaggio è stato condiviso: la Sicilia occidentale ha tutte le carte per diventare una destinazione attrattiva dodici mesi l’anno.

Non solo mare, dunque, ma esperienze. E il binomio vino-cioccolato si è confermato una leva potente.

 

Giovani e lavoro: il festival come ponte

 

Tra gli elementi più interessanti dell’edizione di quest’anno c’è stato il coinvolgimento degli istituti scolastici.

Studenti e giovani hanno partecipato a laboratori, incontri e attività, entrando in contatto diretto con il mondo dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Un modo concreto per trasformare lo studio in opportunità professionali.

L’idea è chiara: non solo promuovere il territorio, ma costruire competenze.

 

Le criticità: infrastrutture e servizi

 

Accanto all’entusiasmo, però, emergono anche i nodi da sciogliere.

Dal mondo delle imprese è arrivato un richiamo preciso: servono più strutture ricettive, servizi adeguati e collegamenti efficienti. L’enoturismo cresce, ma senza una rete solida rischia di fermarsi a metà.

Ecco perché il ruolo dell’aeroporto di Trapani-Marsala e delle infrastrutture diventa centrale, così come la collaborazione tra cantine, ristoratori e operatori turistici.

 

Un progetto che va oltre l’evento

 

Il CiokoWine Fest si chiude oggi, ma lascia aperta una prospettiva.

Non è più solo una manifestazione, ma un progetto che prova a mettere insieme identità, economia e futuro. Con un’idea semplice ma ambiziosa: fare della Sicilia occidentale un luogo da vivere sempre, non solo in estate.

E, almeno per questi quattro giorni, Alcamo ci è riuscita.

 









Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...