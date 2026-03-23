Crisi del vino. CIA Sicilia incontra Sammartino: "Subito distillazione e vendemmia verde"

23/03/2026 10:12:00

Si è svolta nei giorni scorsi la riunione promossa dalla Cia Agricoltori Italiani Sicilia con l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, per affrontare l’emergenza che sta colpendo il comparto vitivinicolo regionale. Alla riunione erano presenti anche il dirigente generale del dipartimento Agricoltura Fulvio Bellomo e una rappresentanza delle cantine sociali siciliane. Al centro del confronto, la grave crisi del vino, in particolare del rosso: ingenti quantitativi sono ancora invenduti oppure venduti e non ancora ritirati a causa di fattori esterni come le tensioni internazionali, il rallentamento dei mercati, l’aumento dei costi energetici e dei carburanti e il calo dei consumi. Una situazione che rischia di compromettere seriamente la nuova campagna vitivinicola.

“Di fronte a una crisi eccezionale servono misure eccezionali – ha dichiarato Graziano Scardino, presidente regionale di Cia Sicilia –. È indispensabile attivare con urgenza la distillazione di crisi attraverso le risorse dell’Ocm vino, così da liberare le giacenze e dare respiro immediato ai produttori in vista della prossima vendemmia”.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre proposta l’attivazione della vendemmia verde, misura ritenuta utile purché adeguatamente remunerativa e indirizzata alle superfici marginali. Il tema si inserisce nel più ampio quadro delle criticità strutturali legate all’Ocm vino, su cui sono state espresse preoccupazioni da parte del mondo produttivo.

“Occorre intervenire anche con strumenti di programmazione più efficaci – ha aggiunto Scardino –. La vendemmia verde può rappresentare un’opportunità, ma deve essere calibrata in modo da garantire un reale sostegno alle aziende, soprattutto a quelle che operano in condizioni più difficili”.

Nel corso della riunione, l’assessore Sammartino ha rassicurato sul fronte delle graduatorie Ocm, spiegando che non ci saranno esclusioni e che tutti i soggetti richiedenti saranno finanziati. Tuttavia, è stato chiarito che l’attivazione della distillazione prima del mese di giugno non è tecnicamente possibile. Tra le novità emerse, anche l’annuncio di una proposta legislativa, nell’ambito della variazione di bilancio regionale, finalizzata a sostenere finanziariamente le cantine sociali, collegando gli interventi alla ricapitalizzazione dei bilanci.



“Accogliamo positivamente l’apertura della Regione sul sostegno finanziario alle cantine – ha concluso Scardino – ma ribadiamo la necessità di accelerare al massimo tutte le procedure utili a fronteggiare una crisi che non può attendere. Il comparto vitivinicolo siciliano ha bisogno di risposte rapide e concrete per salvaguardare reddito, occupazione e futuro delle imprese”.



