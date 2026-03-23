Sport: L'Handball Erice prenota i Play Off - Calcio, vincono Trapani, Marsala ed Accademia

23/03/2026 06:00:00

Handball A1: vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo la delusione subita in Coppa Italia e il pareggio ottenuto nello scorso weekend a Cassano Magnago, le Arpie ericine dell'Ac Life Style spazzano via ogni timore battendo la Cellini Padova 42 a 17, al termine di sessanta minuti sempre largamente condotti nel gioco e nel punteggio. Con le ultime due giornate di stagione regolare ancora da disputare, il successo ottenuto oggi rappresenta un’ipoteca quasi definitiva sul primo posto. Infatti, basterà raccogliere un punto nelle ultime due gare (in trasferta a Teramo e in casa contro Ferrara), per presentarsi alla griglia di partenza dei playoff nella miglior posizione. Di seguito le interviste post partita:

Volley A2: si complica il cammino della Sigel Seap Marsala Volley nella Pool Salvezza Serie A2 Tigotà. Nella terzultima giornata di ritorno, le azzurre subiscono una pesante battuta d’arresto esterna, uscendo sconfitte per 3-0 dal campo della Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Una prestazione che lascia l’amaro in bocca per l’andamento del match e che rimanda il verdetto definitivo sulla permanenza nella categoria. Con soli due turni ancora da disputare, la Sigel Seap Marsala Volley deve ritrovare immediatamente la serenità e quella “cattiveria agonistica” che l’aveva resa la mina vagante del girone. Il destino è ancora nelle mani delle lilibetane, attese da due sfide che decideranno una stagione intera, la trasferta di Modena e l’ultima in casa contro Imola. “Credo sia difficile trovare le parole per questa partita – dichiara il libero azzurro Luna Cicola. Sono molto dispiaciuta, poteva essere una boccata d’aria per tutti invece ci ritroviamo ancora a dover lottare per respirare. La cosa sicura è dover tornare in palestra con un’idea diversa e portare a casa l’obiettivo prima possibile”.

Basket A2 femminile: la Sicily By Car Golfobasket Woman vince nuovamente e lo fa ancora in trasferta, superando 72-76 la Futurosa iVision Trieste. Un successo che avvicina la squadra ad un piazzamento playoff storico al primo anno nella serie cadetta. Una prestazione solida e distribuita per la squadra di coach Vincenzo Ferrara con quattro giocatrici in doppia cifra: Tempia (13), Russo (11), Kraujunaite (10) e Nielacna (10). Determinante anche la percentuale al tiro: Alcamo chiude con il 57% da due punti (23/40), sfiorando il 40% da tre (7/18). Se playoff saranno, grazie ai risultati raggiunti fin qui, la certezza arriverà comunque solo in casa. Mercoledì, infatti, al PalaTreSanti, Alcamo ospita Faenza per la prima palla a due più importante della stagione, quella che metterà in gioco i due punti per l'accesso alle sesta posizione. In foto Justina Kraujunaite (crediti Foto Trieste).

Calcio serie C: Il Trapani vince 2-1 in Zona Cesarini con il Potenza e si rilancia nella lotta alla salvezza nel campionato di serie C. Un successo firmato da Winkelmann, con il suo tiro allo scadere, ma che è figlio della voglia della squadra che non è andata in confusione nei primi minuti, quando il Potenza sembrava più equilibrato, non disunendosi poi dopo aver incassato il gol del pareggio a tre minuti dalla fine. Per il Trapani una prova di carattere, proprio come sperava l'allenatore Aronica, alla guida di una squadra che, per via della rivoluzione di gennaio, è stata stravolta rispetto a quella che aveva cominciato la stagione. Un successo di fondamentale importanza per il Trapani che, adesso, in settimana attende l'esito del tribunale federale sull'ultimo deferimento della società. Di seguito gli highlights del match:

Scherma Paralimpica: una settimana importante ed esaltante per la scherma mazarese impegnata a Piacenza per la 2^ Prova Nazionale Paralimpica di Fioretto e per i Campionati Italiani a Squadre di Sciabola Maschile Serie A2 e B1. Nella prova paralimpica, Claudio Radicello conferma di essere un talentuoso atleta conquistando un argento nella specialità fioretto con una performance davvero strabiliante. Claudio si ferma, purtroppo, nella finalissima perdendo un match con l’amico William Russo del Club Scherma Palermo.

Vela: conclusa a Crotone la seconda tappa dell’Italia Cup della Classe ILCA Italia, uno degli appuntamenti più importanti per la vela italiana, ha visto trionfare nella classe ILCA 7 il velista della Società Canottieri Marsala, Giulio Genna. Ottime le performance di tutti gli atleti della Società Canottieri Marsala, con la grandissima vittoria di Giulio Genna nella Classe ILCA 7, che ha vinto anche la classifica Under 21, e con l’ottimo piazzamento di Filippo Noto nella classe ILCA 4, regata valida come selezione per il campionato del mondo. Filippo, alla sua seconda regata nella nuova Classe ILCA, conclude con un brillate 7° posto assoluto e 3° Under 16, con la vittoria della seconda prova di giornata e ottimi parziali. Infine, la velista Giorgia Tumbarello conclude 42^.

Tennis Tavolo: una Germaine Lecocq Marsala da leggenda trionfa ai Campionati Regionali ed in Coppa Sicilia. Sotto la guida attenta e magistrale dei coach Claudio Amato, Alessandro Amato e Dario Nicchi, la spedizione marsalese rientra da Caltagirone con un bottino che parla di dominio assoluto, crescita esponenziale del vivaio e di una fame di vittorie che non conosce confini. L’apertura della kermesse ha visto la Germaine Lecocq sollevare al cielo la prestigiosa Coppa Sicilia a squadre. Un successo corale, una vittoria della coesione che ha visto protagonisti la brava Clara Cumbo, il talentuoso Federico Bellissimo e la piccola ma grintosa Giulia Arrigo. È stata la vittoria della coesione, un risultato che testimonia come la società marsalese stia primeggiando grazie ad un ragionato e programmato progetto sportivo.

Calcio Eccellenza: settimana davvero interessante per le squadre della Provincia di Trapani impegnate nel massimo Campionato regionale di Calcio. Il Marsala 1912 è riuscito a battere il 90011 Bagheria grazie ad una rete di Gino Giardina all'8' della ripresa con un tiro al volo da fuori area e grazie anche alle parate di Michele Furnari, chiamato a difendere dal primo minuto la porta azzurra vista la squalifica del titolare Scuffia. In classifica gli azzurri salgono al terzo posto ad un solo punto di distanza dal secondo occupato dal Kamarat sabato sconfitto. Ma c'è da raccontare anche di un derby, quello giocato al Sorrentino di Trapani tra la locale Accademia Trapani ed il Castellammare Calcio e vinto dai padroni di casa con il pirotecnico risultato di 4 a 2 grazie alla doppietta di Ficarrotta ed alle reti di Bongiorno ed Ammucciato. In classifica i neroverdi trapanesi adesso si trovano a cinque punti dalla salvezza diretta. Per i castellemaresi andranno in rete Gammicchia e Bah. Continua a cogliere ottimi risultati anche il Città di San Vito Lo Capo che batte in casa il Cus Palermo con il risultato di 3 a 0 grazie alle reti di Tarantino Tourè e Guaiana. In classifica i sanvitesi sono dentro i play off, ma occhio al Partinicaudace distante solo due punti e pronto ad approfittare di un passo falso. Termina con un'altra sconfitta l'appuntamento, in trasferta, della Folgore di Castelvetrano che ne prende quattro in quel di Misilmeri e continua ad abitare la penultima posizione in classifica e quindi a mantenere la possibilità di giocarsi il play out relativo. Di seguito gli highlights del match Marsala 1912-90011 Bagheria a cura di Canale2 TP:



