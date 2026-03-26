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» Università
26/03/2026 07:57:00

Torna al Polo Universitario di Trapani il corso di laurea in Ostetricia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-03-2026/1774508489-0-torna-al-polo-universitario-di-trapani-il-corso-di-laurea-in-ostetricia.jpg

Dopo oltre vent’anni di assenza, il corso di laurea in Ostetricia torna a Trapani, riportando con sé entusiasmo, aspettative e prospettive concrete per il futuro della sanità locale. Le prime studentesse del percorso universitario, legato all’Università di Palermo, sono state accolte nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate, segnando un passaggio significativo per l’intero territorio.

 

Ad accoglierle i vertici dell’Asp, insieme ai responsabili dell’area materno-infantile e delle professioni sanitarie. L’incontro ha rappresentato l’avvio ufficiale di un percorso formativo che si svolgerà direttamente nelle strutture sanitarie trapanesi, grazie a una collaborazione strutturata tra azienda sanitaria e ateneo. Un ritorno definito importante non solo sotto il profilo accademico, ma anche per le ricadute sociali e culturali.

 

Per anni, infatti, gli studenti interessati a questa formazione sono stati costretti a lasciare la provincia per studiare altrove, a seguito della riorganizzazione universitaria avvenuta alla fine degli anni Novanta. Oggi questa tendenza si inverte, offrendo nuove possibilità a chi vuole formarsi senza allontanarsi dal proprio territorio.

Il rilancio del corso si inserisce in un più ampio rafforzamento del polo didattico locale, che negli ultimi tempi ha visto l’attivazione di altri percorsi strategici. Tra gli elementi qualificanti emerge il modello organizzativo adottato dall’Asp, basato su un approccio ostetrico monoprofessionale, tra i primi in Sicilia.

 

Si tratta di un sistema che assegna all’ostetrica un ruolo centrale nella gestione delle gravidanze a basso rischio, dal periodo gestazionale fino al post parto. Un modello che punta a garantire continuità assistenziale, migliorare la qualità delle cure e ridurre i tempi di attesa, valorizzando al contempo competenze specifiche e creando nuove opportunità occupazionali per le future professioniste.

 









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