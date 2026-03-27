Tom Seals porta il suo boogie woogie a Erice per MeMa in Jazz

27/03/2026 12:21:00

Dopo aver conquistato i palchi più prestigiosi di Londra e New York, il fenomeno del jazz britannico, Tom Seals, arriva a Erice per un concerto imperdibile, che si terrà sabato 28 marzo alle 21:00 all’auditorium dell’Istituto Comprensivo "Giuseppe Pagoto". L’evento è parte della rassegna MeMa in Jazz e segna l’inizio di una nuova era per il teatro che, recentemente affidato a MeMa - Mediterranean Music Association, assume la nuova identità di MEMALAB Social Theatre.

Seals, definito da The Express come "la migliore rivelazione del blues e boogie del Regno Unito", ha già conquistato sold-out in luoghi leggendari come il Ronnie Scott's di Londra e il Birdland di New York. Ha collaborato con grandi nomi come Gregory Porter, Hugh Laurie e Kiefer Sutherland, e nel 2025 ha ricevuto il prestigioso titolo di "Boogie Woogie Artist of the Year" ai Boisdale Music Awards.

Sul palco, insieme a Tom Seals, si esibiranno musicisti di grande talento: Roger Inniss al basso, Jack Tinker alla tromba, Chris Aldridge al sax, e il siciliano Vito Vultaggio alla batteria. Il concerto promette un viaggio sonoro che spazia dal boogie woogie di “Boogie Woogie Stomp” alla sensualità soul di “Georgia on My Mind”, passando per l’atmosfera swing di “Fly Me to the Moon” e l’intensità blues di “Feeling Good”.

L’appuntamento con Seals è una delle tante tappe di MeMa in Jazz, un progetto che ha l’ambizione di portare a Sicilia artisti di fama internazionale, solitamente protagonisti delle grandi capitali europee, e di avvicinare la musica di qualità a tutti.

Biglietti e info disponibili su www.memassociation.org



