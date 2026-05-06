Orchestra Luna Rossa chiude "Il Bello di Sicilia 3" con un omaggio a Renzo Arbore

06/05/2026 09:35:00

Domenica 10 maggio, ore 18.30, al Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara. Biglietti disponibili online e in prevendita.

Sipario finale per la rassegna "Il Bello di Sicilia 3": domenica 10 maggio alle 18.30, il Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara ospita l'Orchestra Luna Rossa con il concerto «Omaggio a Renzo Arbore», ultimo appuntamento della stagione teatrale promossa da Quintosol con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara — guidato dal sindaco Giuseppe Castiglione — e del Libero Consorzio di Trapani.

Una chiusura attesa, dopo una rassegna che ha registrato sold-out ripetuti e un pubblico in costante crescita.

Chi è l'Orchestra Luna Rossa

Nata nel 2006, la band siciliana riunisce musicisti professionisti con background diversi, uniti dalla passione per i classici napoletani. Sul palco domenica ci sarà la voce di Valentina Mazzamuto, accompagnata dall'ensemble diretto artisticamente da Piero Di Stefano, che è anche co-direttore della rassegna insieme a Giacomo Maltese.

Il programma

Il repertorio spazia tra ironia e lirismo: dai brani più giocosi e travolgenti come Cocorito, La zanzarita, Il clarinetto e Pecchè nun ce ne jammo in America, fino ai grandi classici della canzone napoletana come Luna Rossa, Voce e notte e O surdato nnamurato, eseguiti con arrangiamenti curati e di qualità.

Al centro della serata, il tributo a Renzo Arbore: personaggio che ha portato la musica napoletana nel mondo, prima con l'Orchestra Italiana e poi con decenni di programmi televisivi diventati parte della memoria collettiva italiana.

Biglietti e info

I biglietti sono disponibili presso il punto vendita Sole Luna - Telefonia in via Garibaldi a Campobello di Mazara, e online su www.ticketzeta.it.

Per informazioni: info@quintosol.it — +39 338 983 7558



