HelloFly, tornano i collegamenti da Perugia verso Lampedusa e Pantelleria

27/03/2026 18:24:00

HelloFly inaugura la stagione 2026 con un ampliamento significativo della propria offerta e con una serie di innovazioni pensate per rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice, personalizzabile e digitale. Le novità sono state illustrate nel corso di due appuntamenti istituzionali che si sono svolti il 17 marzo a Perugia e il 18 marzo a Castiglion Fiorentino, momenti che hanno permesso alla compagnia di condividere con territori e operatori le prospettive della nuova stagione.

Al centro della programmazione estiva tornano i collegamenti verso Lampedusa e Pantelleria (ogni sabato dal 6 giugno al 26 settembre), ormai punti fermi dell’operatività HelloFly. Lampedusa viene confermata per il terzo anno consecutivo, mentre Pantelleria entra nella sua seconda stagione, a testimonianza della solidità del progetto e della risposta positiva del mercato. Accanto alle conferme, la compagnia introduce anche un altro elemento di rilievo: il ripristino della rotta Malta–Lampedusa, tutti i venerdì dal 5 giugno al 25 settembre.

Parallelamente all’espansione delle rotte, HelloFly ha presentato un sistema di prenotazione completamente rinnovato, progettato per offrire ai passeggeri una maggiore libertà nella costruzione del proprio viaggio. Il nuovo modello consente di scegliere tra tariffe flessibili o soluzioni che includono già una serie di servizi aggiuntivi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. A questo si affianca il lancio di una app dedicata, che permetterà di gestire la prenotazione, monitorare lo stato dei voli e acquistare servizi extra anche all’ultimo momento. Tra le innovazioni introdotte figura anche il check-in online gratuito, pensato per rendere più rapido e intuitivo l’accesso ai voli.

Le novità sono state presentate in dettaglio durante l’incontro del 17 marzo all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”, dove il Direttore Generale Umberto Solimeno ha accolto agenzie di viaggio e operatori del territorio. L’appuntamento ha visto la partecipazione dei partner delle due isole, che hanno illustrato l’offerta turistica e le iniziative di valorizzazione locale: Qalea Pantelleria, Welcome to Pantelleria e il Consorzio Lampedusa Island. Il vettore Luxwing, rappresentato dai comandanti Giuseppe Sapia e Daniele Guida, ha inoltre presentato l’aeromobile impiegato sui collegamenti, il Dash Q8-400 da 78 posti, un turboelica moderno e particolarmente silenzioso.

Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale dell’aeroporto, Umberto Solimeno, ha sottolineato come la collaborazione con HelloFly rappresenti un tassello importante per la crescita dello scalo umbro: “Siamo lieti di confermare per il terzo anno consecutivo Lampedusa e per il secondo Pantelleria, segno che la collaborazione con HelloFly è ampiamente consolidata. Stiamo lavorando a nuovi progetti e speriamo che questo annuncio sia foriero di ulteriori sviluppi e novità per il nostro aeroporto e la nostra Regione”.

Il giorno successivo, il 18 marzo, la compagnia è stata ospite di una cena istituzionale organizzata dal Sindaco Mario Agnelli di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, nel cuore della Valdichiana Aretina, un territorio che guarda con crescente interesse alle opportunità di connessione con le isole minori. Alla serata hanno partecipato rappresentanti delle isole, istituzioni locali e numerose agenzie della bassa Toscana, confermando l’attenzione del territorio verso le nuove rotte e il progetto complessivo.

Il Sindaco Mario Agnelli ha evidenziato il valore culturale e turistico dell’iniziativa, affermando: “Sono particolarmente lieto di accogliere nella mia città questo progetto di turismo culturale che coniuga due tra le più belle isole del Mar Mediterraneo e la nostra cittadina toscana. I servizi aeroportuali che facilitano le distanze stanno rendendo praticabili viaggi ed escursioni di rilievo a livello nazionale e internazionale”.

Le novità annunciate da HelloFly confermano la volontà della compagnia di investire su un modello di mobilità che valorizza le isole minori e rafforza il legame con i territori.



