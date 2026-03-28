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Cultura
28/03/2026 06:00:00

Fede, cultura e musica: il weekend in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/fede-cultura-e-musica-il-weekend-in-provincia-di-trapani-450.jpg

Il fine settimana in provincia di Trapani si preannuncia ricco di eventi che spaziano dalla musica classica alla tradizione religiosa, passando per mostre e spettacoli. Ecco cosa non perdere:

Sabato 28 marzo 2026

Trapani: Concerto su Richard Strauss
Alle 19:00, al Complesso San Domenico di Trapani, concerto su Richard Strauss. L’evento fa parte della stagione 2025-2026 di Trapani Classica e vedrà in scena Susanne Bungaard (soprano), Giacometta Marrone D’Alberti (pianoforte) e Guido Barbieri (voce recitante). Biglietti: 10 euro intero, 5 euro ridotto.

Erice: Tom Seals in concerto
Alle 21:00, al MEMALAB Social Theatre di Erice, Tom Seals si esibirà con un concerto di boogie woogie, soul e jazz. L’evento è parte della rassegna MeMa in Jazz. I biglietti sono disponibili su www.memassociation.org.

Mazara del Vallo: Dire Straits Reload
Alle 21:00, al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, i Dire Straits Reload porteranno in scena un concerto tributo alla leggendaria band britannica, ripercorrendo i grandi successi dei Dire Straits. I biglietti sono disponibili su Ticketone a partire da 25 euro.

Castellammare del Golfo: Premio “Persona dell'Anno”
Alle 18:00, nell’aula consiliare di Palazzo Crociferi, si svolgerà la quinta edizione del Premio “Persona dell'Anno” a Castellammare del Golfo. L’evento, gratuito, celebra chi ha dato lustro alla città nel 2025.

 

Domenica 29 marzo 2026

Alcamo: Passione di Cristo
Alle 16:30, ad Alcamo, partirà dalla Basilica Santa Maria Assunta la “Passione di Cristo”. La Via Crucis attraverserà il centro storico fino a piazza Ciullo, con circa 250 partecipanti tra figuranti, cori e parrocchie cittadine. Un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori e che è candidato al riconoscimento UNESCO.

Alcamo: Mostra di Nicola Rubino
Al MACA di Alcamo, continua la mostra “Nicola Rubino. Armonia della forma tra Roma e Alcamo”. In esposizione 24 sculture e bassorilievi e 10 dipinti. La mostra è visitabile al Collegio dei Gesuiti dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

Campobello di Mazara: Ernesto Maria Ponte in scena
Alle 18:30, al Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, Ernesto Maria Ponte porterà lo spettacolo “C’era una volta un ponte”. Tra comicità e riflessione sulla società contemporanea, l’evento fa parte della rassegna “Il Bello di Sicilia”.

Campobello di Mazara: Altare di San Giuseppe
Alle 11:00, a Campobello di Mazara, si terrà la benedizione delle Palme all’ex chiesa dell’Addolorata, seguita da corteo, messa e “Cena coi Santi” con 101 pietanze. L’altare di San Giuseppe sarà visitabile gratuitamente dal 31 marzo al 12 aprile.

Marsala: Concerto dell’Accademia Beethoven
Alle 18:00, al Teatro Sollima di Marsala, il pianista Michael Bulychev-Okser si esibirà in un recital che include brani di Beethoven, Liszt, Chopin, Busoni e Rachmaninov. L’evento è il quarto appuntamento della XXVI stagione concertistica.

Marsala: Mostra di libri antichi
Fino al 29 marzo, al Palazzo VII Aprile di Marsala, sarà visitabile una mostra di libri antichi e rari, con una sezione speciale dedicata alle prime edizioni di Umberto Eco. Ingresso gratuito.

Buseto Palizzolo: Processione dei Misteri
Alle 17:00, a Buseto Palizzolo, parte la 44ª edizione della Processione dei Misteri, con 16 quadri viventi sulla Passione e Resurrezione, accompagnati da cinque bande musicali.

Trapani: Requiem di Mozart
Alle 21:30, nella Cattedrale di San Lorenzo a Trapani, il Luglio Musicale Trapanese aprirà la 78ª stagione con il Requiem K. 626 di Mozart, diretto da Nicola Kitharatzis. L’ingresso è gratuito.



Cultura | 2026-03-28 06:00:00
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