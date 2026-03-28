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Economia
28/03/2026 22:00:00

Carburanti sempre più cari: ecco la classifica delle Regioni, la Sicilia sul podio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-03-2026/carburanti-sempre-piu-cari-ecco-la-classifica-delle-regioni-la-sicilia-sul-podio-450.jpg

Continuano a salire i prezzi dei carburanti in Italia e la Sicilia si conferma tra le regioni più care. Secondo i dati diffusi dall’Unione Nazionale Consumatori, il gasolio ha superato i 2,10 euro al litro in autostrada, mentre aumenti si registrano quasi ovunque anche sulla rete ordinaria.

A denunciare la situazione è il presidente Massimiliano Dona: “È una vergogna che i prezzi salgano nonostante il calo del petrolio. È l’ennesima dimostrazione delle speculazioni in corso e dell’inefficacia delle norme attuali”.

 

Gasolio: Sicilia sul podio delle più care

Nella classifica delle regioni, il gasolio più caro – esclusa la rete autostradale – si registra a Bolzano con 2,071 euro al litro, seguita da Valle d’Aosta (2,067). Al terzo posto c’è la Sicilia con 2,057 euro.

Aumenti diffusi in tutta Italia: fanno eccezione solo il Veneto, dove si registra un leggero calo. I rincari più consistenti si registrano in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Molise.

 

Classifica completa gasolio (dal più caro al più economico)

  • Bolzano – 2,071 €/l
  • Valle d’Aosta – 2,067 €/l
  • Sicilia – 2,057 €/l
  • Molise – 2,056 €/l
  • Trento – 2,054 €/l
  • Calabria – 2,053 €/l
  • Lombardia – 2,049 €/l
  • Basilicata – 2,048 €/l
  • Liguria – 2,044 €/l
  • Piemonte – 2,044 €/l
  • Sardegna – 2,044 €/l
  • Campania – 2,042 €/l
  • Friuli Venezia Giulia – 2,041 €/l
  • Emilia Romagna – 2,040 €/l
  • Puglia – 2,040 €/l
  • Toscana – 2,032 €/l
  • Lazio – 2,030 €/l
  • Veneto – 2,029 €/l
  • Abruzzo – 2,025 €/l
  • Umbria – 2,024 €/l
  • Marche – 2,016 €/l

    •  

    Benzina: Sicilia tra le più costose

    Anche sul fronte della benzina la Sicilia resta tra le regioni più care, con un prezzo medio di 1,766 euro al litro, al pari della Calabria.

     

    Classifica completa benzina (dal più caro al più economico)

  • Basilicata – 1,775 €/l
  • Bolzano – 1,769 €/l
  • Calabria – 1,766 €/l
  • Sicilia – 1,766 €/l
  • Molise – 1,760 €/l
  • Campania – 1,758 €/l
  • Puglia – 1,756 €/l
  • Valle d’Aosta – 1,753 €/l
  • Liguria – 1,747 €/l
  • Trento – 1,743 €/l
  • Friuli Venezia Giulia – 1,740 €/l
  • Sardegna – 1,740 €/l
  • Abruzzo – 1,739 €/l
  • Lombardia – 1,739 €/l
  • Lazio – 1,737 €/l
  • Emilia Romagna – 1,736 €/l
  • Piemonte – 1,736 €/l
  • Umbria – 1,734 €/l
  • Toscana – 1,732 €/l
  • Veneto – 1,729 €/l
  • Marche – 1,722 €/l

    •  

    Marche le più virtuose

    In controtendenza le Marche, che risultano la regione più economica sia per il gasolio che per la benzina.

    Il quadro generale evidenzia rincari diffusi su tutto il territorio nazionale, riaprendo il tema dei controlli e delle misure contro le speculazioni nel settore dei carburanti.

     









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