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Politica
28/03/2026 17:30:00

Marsala: solidarietà ad Albert Kabongo da Sinistra Italiana Sicilia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-03-2026/marsala-solidarieta-ad-albert-kabongo-da-sinistra-italiana-sicilia-450.jpg

Sinistra Italiana Sicilia esprime «piena e convinta solidarietà» ad Albert Kabongo, candidato per Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni amministrative a Marsala, vittima nelle ultime ore di attacchi «odiosi, razzisti e intollerabili». In un comunicato diffuso oggi, il partito sottolinea come «quanto accaduto non colpisce soltanto una persona impegnata nella vita pubblica della propria comunità, ma ferisce l’intero tessuto democratico e civile della nostra terra».

 

«Di fronte a parole intrise di odio e discriminazione – si legge nel documento – è necessario alzare con forza la voce e ribadire un principio semplice e non negoziabile: in Sicilia non c’è spazio per il razzismo, per l’intolleranza e per ogni forma di violenza verbale e politica».

 

Per Sinistra Italiana Sicilia, Albert Kabongo rappresenta «un’idea di comunità aperta, inclusiva e giusta» e gli attacchi ricevuti mirano a colpire proprio questo modello di impegno civile e politico. La risposta, secondo il partito, deve essere chiara: «Più solidarietà, più partecipazione, più impegno politico e civile».

Il segretario regionale Pierpaolo Montalto conclude ribadendo il sostegno al candidato: «Ad Albert va il nostro sostegno pieno, umano e politico. Contro l’odio, contro il razzismo, contro ogni tentativo di avvelenare la convivenza democratica, bisogna continuare a camminare a testa alta, con coraggio e con determinazione».









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