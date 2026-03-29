Aeroporto di Palermo, al via la stagione estiva: 105 destinazioni e 10 nuove rotte

29/03/2026 09:00:00

Scatta la stagione estiva per l’Aeroporto Falcone Borsellino, che da domani, 27 marzo 2026, si presenta con numeri da record e una rete sempre più internazionale: 105 destinazioni in 28 Paesi, servite da 37 compagnie aeree.

Il network comprende 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali, con 10 nuove destinazioni e l’ingresso di tre nuove compagnie – Jet2, Wizz Air e KM Malta Airlines – a conferma della crescente attrattività dello scalo gestito da Gesap.

Numeri in crescita

La stagione si preannuncia particolarmente intensa: previsti 47.914 voli totali (+12%), con un forte incremento del traffico internazionale (+26%) e una crescita più contenuta ma significativa anche sul domestico (+5,8%).

Aumenta anche la capacità complessiva, con oltre 8,6 milioni di posti disponibili (+14%). Nei primi mesi del 2026 il trend è già positivo: +5,5% di passeggeri e +10,5% dell’indice di connettività, segno di uno scalo in piena espansione.

Tra le novità, l’apertura della base operativa di Wizz Air, che porta a cinque le compagnie basate a Palermo insieme a Ryanair, Volotea, ITA Airways e Aeroitalia.

Obiettivo 10 milioni di passeggeri

Nel 2025 lo scalo ha superato i 9,2 milioni di viaggiatori (+10%), confermandosi nono in Italia e 47esimo in Europa. L’obiettivo per il 2026 è superare quota 10 milioni.

“L’aeroporto di Palermo non è più solo un punto di transito, ma una piattaforma strategica per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia”, ha dichiarato l’ad di Gesap, Gianfranco Battisti.

Sulla stessa linea il sindaco Roberto Lagalla, che sottolinea come l’espansione delle rotte rafforzi il ruolo di Palermo come porta del Mediterraneo e sostenga turismo ed economia.

Collegamenti sempre più globali

Dai grandi hub europei come Parigi, Londra, Madrid e Berlino, fino ai voli intercontinentali verso New York e Newark, il Falcone Borsellino consolida il proprio ruolo di hub strategico.

Investimenti e servizi

Gesap punta su un piano da 252 milioni di euro per rafforzare infrastrutture e servizi: ampliamento del terminal, nuove aree lounge, ristorazione, spazi business e interventi per migliorare l’esperienza dei passeggeri.

Tra le novità: nuove postazioni di ricarica, aree lavoro, wi-fi potenziato, parcheggi ampliati, una nuova area cargo e spazi dedicati a famiglie e animali.

Sostenibilità

Importante anche il fronte ambientale: lo scalo mantiene il livello 3+ “Neutrality” dell’Airport Carbon Accreditation e punta al livello 4 nel 2026. Gli impianti fotovoltaici coprono già oltre il 6% del fabbisogno energetico.

Impatto economico

Il traguardo dei 10 milioni di passeggeri rappresenta anche un volano economico significativo: stimati 860 milioni di euro di impatto sul territorio e un contributo del 3,2% al Pil provinciale.

Una stagione estiva, dunque, che conferma il ruolo crescente dell’aeroporto di Palermo nel panorama europeo e mediterraneo, con numeri e prospettive in continua crescita.



