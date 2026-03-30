Buongiorno24 del 30 Marzo 2026

30/03/2026 09:08:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca. Incidente nel pomeriggio sull’autostrada A29, tra gli svincoli di Santa Ninfa e Castelvetrano. Un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia in direzione Mazara del Vallo. Il conducente, un uomo di nazionalità tunisina appena sbarcato a Palermo, è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e Anas. Il traffico è rimasto bloccato per circa 40 minuti.

Sempre in provincia, a Santa Ninfa, un uomo di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Nonostante le misure cautelari, l’avrebbe contattata sui social con messaggi minacciosi e foto legate alla loro relazione passata.

Passiamo alla politica e allo scontro istituzionale. Tiene banco il caso dei ristori per il ciclone Harry: il governo nazionale ha impugnato la legge della Regione Siciliana che stanziava oltre 40 milioni di euro. Il nodo riguarda alcune norme considerate fuori competenza, come le deroghe sul Durc e le concessioni demaniali. Ma una parte dei fondi è già stata erogata. E adesso si apre un’incognita concreta per imprese e territori.

Su questo tema si inserisce anche lo scontro politico tra la premier Giorgia Meloni e il deputato regionale Ismaele La Vardera. Dopo le accuse di “ritorsione” contro la Sicilia, la presidente del Consiglio ha risposto direttamente su WhatsApp, parlando di un modo “vergognoso” di fare politica. Un episodio che racconta il livello di tensione tra Roma e Palermo.

Restiamo sul territorio. A Mazara del Vallo il sindaco Salvatore Quinci ha azzerato la Giunta. Tutte le deleghe tornano temporaneamente al primo cittadino, in attesa della nomina del nuovo esecutivo. Una scelta che apre una fase politica delicata per l’amministrazione comunale.

Capitolo trasporti. All’aeroporto di Trapani Birgi è iniziata la stagione estiva con l’arrivo del secondo aereo Ryanair basato. Crescono le destinazioni, che diventano 24, e si prevedono più passeggeri. Ma proprio oggi e domani scatta lo sciopero dei taxi del territorio. Protesta contro la gestione del servizio nello scalo, con sit-in e cortei. Disagi previsti soprattutto per chi arriva o parte da Birgi.

Sempre a Trapani, si lavora alla sicurezza in vista della Processione dei Misteri. In Questura si è tenuto il tavolo tecnico: attesi circa 100mila tra fedeli e turisti, con un imponente dispositivo di forze dell’ordine per garantire lo svolgimento della manifestazione.

E ancora, un intervento salva-vita nella notte tra Pantelleria e Trapani: un uomo di 70 anni è stato trasferito d’urgenza con un velivolo dell’Aeronautica Militare. Un’operazione che conferma l’importanza dei collegamenti sanitari nelle isole minori.

Chiudiamo con lo sport. È una giornata decisiva per il Trapani Calcio: oggi si attende il verdetto sul ricorso legato alla penalizzazione, mentre la Procura federale continua a chiedere l’esclusione dal campionato. E domani è già fissata una nuova udienza. Il futuro della squadra si gioca ancora una volta nelle aule della giustizia sportiva.



