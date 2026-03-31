Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
31/03/2026 17:45:00

Premio Letterario Città di Erice: scelti i tre finalisti dell’VIII edizione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-03-2026/1774970055-0-premio-letterario-citta-di-erice-scelti-i-tre-finalisti-dell-viii-edizione.jpg

È entrata nel vivo l’VIII edizione del Premio Letterario Città di Erice, promosso dall’associazione Associazione Vivere Erice con il patrocinio del Comune di Erice. Si è infatti conclusa la prima fase della selezione, che ha visto impegnata una giuria composta da 32 lettori.

 

Dopo la valutazione degli otto titoli in gara, sono stati decretati i tre finalisti:

  • Tu vivi di Giada Messina Cuti (Guanda)
  • Delitto di benvenuto di Cristina Cassar Scalia (Einaudi)
  • Il coccodrillo di Palermo di Roberto Andò (La Nave di Teseo)

 

Come da tradizione, le opere selezionate sono legate alla Sicilia, alla sua storia e identità, oppure firmate da autori siciliani. La varietà dei generi – dal romanzo storico al giallo, fino alla narrativa di formazione e al taglio giornalistico – ha reso particolarmente articolato il lavoro della giuria.

Adesso i tre romanzi passano al vaglio della giuria di esperti presieduta dallo scrittore Gaetano Savatteri e composta, tra gli altri, da Daria Galateria, Guido Barbieri, Concetto Prestifilippo, Vanessa Tonnini, Dino Petralia e Giacomo Pilati. Il vincitore sarà proclamato il 28 agosto al teatro Gebel Hamed di Erice.

 

Premio Giovani, coinvolti gli studenti del territorio

Accanto al concorso principale prosegue la terza edizione del Premio Letterario Giovani, che coinvolge numerosi istituti scolastici di Trapani ed Erice. L’iniziativa, promossa sempre dall’Associazione Vivere Erice, mira ad avvicinare gli studenti alla lettura attraverso percorsi guidati, incontri e dibattiti.

Tra le scuole partecipanti figurano il Liceo Ximenes-Fardella, gli istituti Florio, Rosina Salvo, Sciascia-Bufalino, Da Vinci-Torre e diversi comprensivi del territorio. Gli studenti delle classi finali sono stati coinvolti nella lettura di racconti e romanzi brevi legati alla Sicilia.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 17 aprile all’auditorium dell’istituto Pagoto di Erice, dove gli studenti incontreranno la scrittrice Lidia Scaffidi, autrice del romanzo Le sette fate di Yussef. Sono previsti anche altri incontri con gli autori in gara.

 

Un premio sempre più radicato

«Siamo alla VIII edizione e possiamo dire che il Premio si è ormai consolidato nel panorama dei festival letterari siciliani», dichiarano la presidente Mariza D’Anna e la vicepresidente Noemi Genovese.

Un risultato reso possibile anche dall’ingresso nella rete dei festival provinciali e dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino.

L’obiettivo resta quello di promuovere la lettura e valorizzare autori capaci di raccontare la Sicilia con autenticità, coinvolgendo sempre più giovani e scuole del territorio.

 









Native | 27/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774597744-0-tenuta-gorghi-tondi-a-vinitaly-2026-tra-nuove-annate-sicilia-doc-ed-esperienze-da-vivere.jpg

Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...

Native | 24/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774014719-0-micro-risparmio-quotidiano-i-metodi-per-mettere-da-parte-piccole-somme.jpg

Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme

Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...