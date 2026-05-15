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Cultura

» Arte
15/05/2026 14:51:00

Marsala, le opere di Nino Bilello in mostra all'ex chiesa di Sant'Antonio Abate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778849511-0-marsala-le-opere-di-nino-bilello-in-mostra-all-ex-chiesa-di-sant-antonio-abate.jpg

L'ex chiesa di Sant'Antonio Abate, in via XI Maggio 132/b a Marsala, ospita una personale di pittura di Nino Bilello. La mostra, allestita nella sede dell'associazione Marsala Creativa, resterà aperta fino al 14 giugno con orario 10-13 la mattina e 16.30-19.30 il pomeriggio. Ingresso libero.

Un percorso tra mostre personali e premi nazionali

Bilello è un artista concettuale con un percorso espositivo che attraversa la Sicilia occidentale e arriva fino a Milano. Ha ottenuto la medaglia alla Cultura dall'Accademia Siciliana d'Arte e Poesia "Federico II di Svevia" e il terzo posto in un concorso dell'accademia stessa.

Tra le esperienze più recenti: la partecipazione al Premio Cairo a Milano nel 2023 e nel 2024, una personale alla Sala Cavarretta — Pinacoteca Comunale di Marsala nel giugno 2024, la partecipazione alla Bist 24 Sicily.Trinacria a Trapani e una collettiva a San Vito Lo Capo nel maggio 2025. A dicembre 2025 ha esposto al Complesso monumentale San Pietro a Marsala. In programma anche la Biennale internazionale Sicily.Trinacria al Palazzo Reale della Ficuzza (Palermo), prevista per il 5 luglio 2025.

Dove e quando

Ex chiesa di Sant'Antonio Abate, sede dell'associazione Marsala Creativa, via XI Maggio 132/b, Marsala. Dal 15 maggio al 14 giugno 2026. Mattina: 10.00-13.00. Pomeriggio: 16.30-19.30. Ingresso libero.









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