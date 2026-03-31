Buongiorno24 del 31 Marzo 2026

31/03/2026 09:22:00

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Apriamo con un dato che racconta meglio di qualsiasi analisi la condizione del nostro territorio. In quattro anni la provincia di Trapani ha perso oltre 9 mila residenti. È il quadro tracciato dalla Cisl Palermo Trapani, che parla apertamente di “desertificazione” demografica, economica e sociale. Non è solo una questione di numeri: è come se fosse scomparsa una città. Cresce l’emigrazione, soprattutto tra i giovani, ma sempre più spesso a partire sono anche intere famiglie e pensionati. E c’è un dato ancora più preoccupante: quasi una persona su due, il 46,4%, non lavora e non cerca lavoro. Un segnale di sfiducia che pesa più della stessa disoccupazione.

Restiamo sull’economia, perché in Sicilia continua a pesare il caro carburanti. Il gasolio ha superato i 2 euro al litro, la benzina sfiora 1,80. E dal 7 aprile potrebbe arrivare un nuovo aumento, con la scadenza della misura temporanea sulle accise. Il Codacons lancia l’allarme e invita i consumatori a prepararsi a una possibile stangata.

Passiamo alla cronaca regionale. Ad Agrigento un’inchiesta sulle spese per eventi pubblici ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del deputato regionale Lillo Pisano e di altri cinque soggetti. Le ipotesi di reato sono falso, peculato e truffa aggravata. La vicenda apre un nuovo fronte politico e giudiziario.

Ad Enna, invece, violenza durante una festa universitaria: due studentesse sono state aggredite, una ha riportato la frattura del setto nasale. Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere.

Torniamo sul territorio con il caso delle Egadi, dove è boom di concessioni sul demanio. Circa 500 le istanze per nuove strutture vicino al mare, anche in aree sensibili. Crescono le preoccupazioni per l’impatto ambientale e arrivano interrogazioni politiche su quella che viene definita una pressione autorizzativa eccessiva.

A Marsala, i Carabinieri hanno denunciato un 54enne per gestione illecita di rifiuti. Secondo quanto accertato, l’uomo abbandonava rifiuti speciali non pericolosi in un’area verde della periferia. Il furgone utilizzato è stato sequestrato.

Sempre a Marsala, colpo di scena nel procedimento sulla presunta truffa del gasolio agricolo: il giudice ha disposto la riformulazione delle accuse, rimandando gli atti alla Procura.

Ci spostiamo a Trapani. Confermata in appello la penalizzazione di cinque punti per il Trapani Calcio, che resta nelle zone basse della classifica. Ma la vicenda sportiva e giudiziaria potrebbe non essere ancora chiusa.

E sempre nel trapanese, resta alta la tensione sul fronte trasporti. Dopo i disagi legati allo sciopero, la protesta dei taxi a Birgi viene frenata dal prefetto in attesa di un confronto con l’Enac. Al centro della contestazione la nuova collocazione degli stalli, ritenuta penalizzante.

Infine uno sguardo alle infrastrutture regionali. I conti delle autostrade siciliane sono in rosso: il Consorzio autostrade registra perdite per oltre 46 milioni, con contenziosi che potrebbero arrivare a 90 milioni. Tra le ipotesi anche un aumento dei pedaggi.

Chiudiamo con una storia che colpisce. A un anno dall’omicidio di Sara Campanella, la madre racconta il dolore di una perdita che non passa. “È come vivere in un inferno”, dice. Parole che riportano al centro il tema della violenza e delle ferite profonde che lascia nelle comunità.

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