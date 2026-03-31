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Economia

» Mare e pesca
31/03/2026 21:38:00

Trapani, Lega Navale: bilanci approvati. Debiti azzerati e avanzo di 43mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-03-2026/trapani-lega-navale-bilanci-approvati-debiti-azzerati-e-avanzo-di-43mila-euro-450.jpg

Superate le polemiche  degli ultimi mesi, la Lega Navale di Trapani riparte dai numeri. E sono numeri che raccontano una svolta: conti in ordine, debiti cancellati e una gestione che torna in attivo.

L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026 della sezione trapanese della Lega Navale Italiana, presieduta da Piero Culcasi. Un passaggio formale, certo, ma anche un segnale politico e associativo: la sezione guarda avanti.

 

I numeri della svolta

 

Sono 180 i posti barca, 650 i soci e quasi 500 mila euro il bilancio complessivo del 2025. Il dato più significativo è però un altro: un avanzo di gestione di 43mila euro e l’azzeramento dei debiti.

Negli ultimi anni, i ricavi legati agli ormeggi sono cresciuti in modo consistente, passando dai 193 mila euro del 2020 ai 318 mila del 2025. Un incremento che ha contribuito al riequilibrio dei conti e alla chiusura delle pendenze pregresse, tra cartelle esattoriali già saldate e altre in via di definizione attraverso i meccanismi di condono.

Parallelamente, sono stati effettuati interventi sulla struttura del Lazzaretto, con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di nuovi spazi, tra cui una sala riunioni e una palestra sociale destinata ad atleti e soci.

 

 

Attività sportive e ruolo sociale

 

Il 2025 è stato anche un anno intenso sul piano delle attività. La sezione ha rafforzato il proprio ruolo sportivo e sociale, con iniziative che hanno coinvolto il territorio e collaborazioni con l’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di Trapani.

Non solo. Trapani continua ad attrarre squadre olimpiche internazionali di vela, che hanno scelto il mare della città per gli allenamenti e hanno già confermato la loro presenza anche per il 2026.

Un riconoscimento importante è arrivato anche dalla delegata per la Sicilia occidentale Daniela Gemelli, che ha definito la sezione «una delle migliori dell’isola per struttura, organizzazione e ospitalità».

«I risultati sono sotto gli occhi di tutti – ha commentato il presidente Culcasi – e dimostrano la crescita della nostra sezione. Il merito è dei consiglieri e dei soci volontari che ogni giorno dedicano tempo ed energie alla Lega Navale».

 

Un calendario ricco e una mostra sulle Egadi

 

Le prossime settimane saranno dense di appuntamenti. Dal 10 al 12 aprile è previsto il raduno tecnico vela classe Optimist, mentre l’11 aprile si terrà la regata di altura “1° Trofeo Prof. Antonino Zichichi”.

Dal 22 al 26 aprile, invece, Trapani ospiterà la selezione nazionale Optimist, con atleti e tecnici provenienti da tutta Italia.

A maggio, spazio anche alla cultura: sarà esposto un rostro della Battaglia delle Egadi, protagonista di una mostra aperta alla cittadinanza e alle scuole.

 

L’obiettivo foresteria

 

Tra i progetti futuri c’è la realizzazione di una foresteria per le squadre di vela, pensata per migliorare l’accoglienza e rafforzare il ruolo di Trapani come hub della vela nazionale e internazionale.

«Vogliamo continuare a crescere e investire sui giovani – conclude Culcasi – perché Trapani è ormai un punto di riferimento per molte realtà sportive».

L’assemblea, dunque, non è stata solo un passaggio tecnico, ma anche un momento per rilanciare ambizioni e prospettive. Dopo mesi complicati, la Lega Navale di Trapani prova a cambiare rotta. E, almeno per ora, lo fa con il vento a favore.









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