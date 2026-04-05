"Il treno dell’esilio”. A Palermo la "fazzolettata" di protesta per salutare il Sicilia Express
Una “fazzolettata” per salutare il treno simbolo, secondo i promotori, di una soluzione insufficiente al problema del caro voli. È l’iniziativa organizzata per martedì 7 aprile, alle ore 12, alla stazione centrale di Palermo dai giovani di Futura, movimento giovanile legato a Italia Viva – Casa Riformista Sicilia.
L’evento è stato ribattezzato “Sicilia Express, il treno dell’esilio” e punta a contestare le politiche della Regione sul tema dei collegamenti con l’Isola, soprattutto in vista delle festività, quando i prezzi dei voli raggiungono livelli particolarmente elevati.
Tra i promotori anche il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone, che critica apertamente l’iniziativa del treno speciale: “In un panorama in cui i costi dei collegamenti da e per la Sicilia impediscono ai siciliani di tornare a casa per Pasqua, il presidente della Regione continua con operazioni che sembrano più propaganda che soluzioni reali”.
Sulla stessa linea Giuseppe Perna, secondo cui il Sicilia Express rappresenta “una soluzione tampone” che non affronta il problema alla radice: “I siciliani meritano interventi strutturali e non misure spot”.
A sottolineare il significato simbolico della protesta è Vincenzo Macchiarella: “La nostra fazzolettata rappresenta il dissenso di una generazione che non vuole più salutare chi parte per necessità”.
Nel mirino delle critiche il presidente della Regione Renato Schifani, accusato di non aver trovato soluzioni efficaci contro il caro voli.
L’appuntamento di martedì vuole essere dunque una protesta simbolica, ma anche un momento di denuncia politica su un tema – quello della mobilità da e per la Sicilia – che continua a pesare sulle famiglie e sui giovani costretti a spostarsi.
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