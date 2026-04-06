Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
06/04/2026 04:18:00

Rete ospedaliera, Faraoni: "Nessuna bocciatura della proposta di riorganizzazione"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-04-2026/rete-ospedaliera-faraoni-nessuna-bocciatura-della-proposta-di-riorganizzazione-450.jpg

«Ancora una volta mi trovo a chiarire che il Ministero della Salute, nei suoi toni solitamente austeri, non ha espresso alcuna bocciatura della proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana. Ho già spiegato che le osservazioni ministeriali sono di natura tecnica ed endoprocedimentale e rientrano in una normale dialettica tra istituzioni. L’interlocuzione è, infatti, ancora in corso e il confronto è aperto con l’obiettivo di raggiungere una condivisione del piano tra Regione e Ministero». Lo afferma l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

 

«Siamo consapevoli – aggiunge Faraoni - di non rispettare alcuni parametri del DM 70 ma, in questo caso, va considerata la specificità geografica della Sicilia, che è un’Isola: i cittadini non possono varcare agevolmente i confini per curarsi nelle regioni limitrofe e una rete ospedaliera deve tenere conto di questa differenza, prevedendo servizi adeguati anche per le comunità più difficili da raggiungere».









Native | 01/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-04-2026/1775032102-0-feudo-stagnone-porta-l-anima-piu-autentica-di-marsala-al-vinitaly-2026.jpg

Feudo Stagnone porta l’anima più autentica di Marsala al...

Native | 27/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774597744-0-tenuta-gorghi-tondi-a-vinitaly-2026-tra-nuove-annate-sicilia-doc-ed-esperienze-da-vivere.jpg

Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...

Native | 24/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774014719-0-micro-risparmio-quotidiano-i-metodi-per-mettere-da-parte-piccole-somme.jpg

Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme