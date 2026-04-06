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Sport
06/04/2026 06:00:00

EnduroGP a Custonaci: 340 km, 122 piloti e una sfida estrema tra cave e sterrati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-04-2026/endurogp-a-custonaci-340-km-122-piloti-e-una-sfida-estrema-tra-cave-e-sterrati-450.jpg

Custonaci si prepara a vivere tre giorni di sport vero, duro, spettacolare. Dal 10 al 12 aprile il Mondiale EnduroGP apre proprio in Sicilia, e i numeri raccontano già tutto: oltre 120 piloti iscritti, più di 10 case ufficiali, e una gara che, tra sabato e domenica, porta i piloti a percorrere fino a 340 chilometri complessivi.

 

Ma attenzione: non è una gara come le altre. È una gara di velocità, sì. Ma anche – e soprattutto – di resistenza, precisione e testa. Il tracciato disegnato attorno a Custonaci è uno dei più particolari del calendario. Un grande anello di circa 40–45 chilometri, che si snoda tra cave di marmo, strade bianche, rocce e sentieri tecnici. 

Un territorio scelto tra le cave che rendono il terreno chiaro, polveroso quando è asciutto, scivoloso quando cambia il meteo.

 

Ogni giorno i piloti affrontano 4 giri completi, per un totale vicino ai 170–200 km giornalieri.
 

E dentro ogni giro ci sono sempre le tre prove che fanno la differenza:

  • Enduro Test, nel cuore della natura, tra pietre e salite
  • Cross Test, più veloce e spettacolare
  • Extreme Test, la più tecnica, tra ostacoli e passaggi difficili

    •  

    In totale si arriva a circa 12 prove speciali al giorno, più il Super Test del venerdì, la prova spettacolo che apre il weekend.

     

    Ed è qui che si decide tutto perché nell’enduro non vince chi arriva primo, ma chi fa segnare il tempo più basso nella somma di tutte le prove

     

    Poi ci sono i trasferimenti che non contano per la classifica, ma sono fondamentali per i controlli orari. Ogni pilota ha una tabella precisa e deve arrivare ai controlli nel minuto esatto. Né prima, né dopo.

    E qui iniziano i problemi, perché basta un minuto di ritardo per prendere penalità. Basta un errore, una caduta, una sosta di troppo.

     

    Le penalità sono una parte decisiva della gara:

  • ritardi ai controlli
  • assistenza fuori zona
  • rifornimenti non autorizzati
  • modifiche alla moto non consentite

    •  

    Ogni minuto di ritardo si paga, e accumulare ritardi oltre un certo limite (circa 15 minuti complessivi) significa fuori gara. È qui che si capisce la differenza: non basta essere veloci, bisogna essere precisi al secondo. Le moto, infatti, sono controllatissime. Prima della gara vengono verificate, e alcune parti – come motore e telaio – vengono marcate.
     

    Poi finiscono nel parc fermè, una zona chiusa dove nessuno può toccarle. E da un certo momento della gara – come accade in Formula 1 – le moto vengono “congelate”: non si può intervenire, non si può fare rifornimento, non si possono sistemare. Restano lì fino alla ripartenza o alla fine. È una regola durissima che mette ancora più pressione sui piloti.

     

    Tutte le moto devono essere regolari per circolare su strada: devono avere targa, luci e documenti. Non sono moto qualsiasi, ma mezzi da gara adattati anche alla circolazione. Anche l’equipaggiamento è sotto controllo: il casco deve essere certificato per competizioni di alto livello, quindi resistente agli urti violenti e sicuro in ogni condizione. 

     

    Dal punto di vista tecnico, il Mondiale è il massimo che si può vedere nel fuoristrada.
     

    Le moto si dividono in tre categorie:

     

  • E1 fino a 250cc
  • E2 fino a 450cc
  • E3 oltre

    •  

    E nel 2026 arriva anche una novità storica: le moto elettriche correranno insieme a quelle tradizionali.

     

    Le moto EnduroGP sono veri gioielli tecnologici:

     

  • motori 2 tempi e 4 tempi, dai 250 ai 450 cc e oltre
  • telai leggerissimi in materiali speciali per essere agili nei sentieri
  • sospensioni capaci di assorbire salti, pietre e buche
  • componenti “factory”, alleggeriti e personalizzati per ogni pilota

    •  

    Non sono moto da cross con le luci: sono macchine da gara progettate per resistere ore in condizioni estreme.

     

    Tra i marchi protagonisti: Beta, Honda, Yamaha, Triumph, Sherco e Stark Future. Proprio quest’ultima porta in gara la rivoluzione elettrica, con moto potentissime e silenziose.

     

    Curiosità: molti piloti scelgono la 350cc 4 tempi, considerata la più equilibrata. Abbastanza potente, ma ancora gestibile nei tratti tecnici. È spesso la cilindrata “perfetta” per vincere.

     

    Tra i protagonisti attesi: Josep Garcia, Andrea Verona e diversi italiani in gara con team ufficiali. La partenza è un’altra particolarità: i piloti partono uno alla volta, ogni minuto. Niente gruppo, niente bagarre diretta. Solo concentrazione e cronometro.

     

    E poi c’è il terreno. A Custonaci è tecnico, duro, vero. Con una percentuale di asfalto limitata – intorno al 30% massimo – e tutto il resto fatto di sterrato, rocce e passaggi naturali.

     

    Vincere qui significa mettere insieme tutto: velocità, resistenza, precisione, tecnica. E soprattutto non sbagliare mai. Perché in una gara così, anche pochi secondi possono fare la differenza tra vincere e sparire dalla classifica. Custonaci non sarà solo una tappa del Mondiale.
    Sarà una prova vera. Di quelle che selezionano i migliori.









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