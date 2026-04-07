Marsala, nasce il Centro di Educazione Ambientale “CEA Lilibeo”
A Marsala prende vita un nuovo spazio dedicato all’ambiente, alla formazione e alla scoperta del territorio. Sabato 11 aprile, alle ore 11, sarà inaugurato il Centro di Educazione Ambientale “CEA Lilibeo”, promosso e gestito dall’associazione Officine Blu.
Il centro sorge all’interno del Parco archeologico di Lilibeo, sul lungomare Boeo, in un contesto che unisce patrimonio storico e ricchezza naturalistica. L’iniziativa è pensata come un punto di riferimento per scuole, cittadini e visitatori, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mediterraneo e della Sicilia occidentale attraverso esperienze dirette.
Durante la giornata inaugurale, aperta al pubblico, sarà possibile visitare gli spazi e conoscere da vicino le attività del centro, che spaziano dall’educazione ambientale al turismo rigenerativo. In programma percorsi didattici, laboratori e iniziative legate alla biodiversità e alla cultura del territorio.
L’evento sarà anche l’occasione per celebrare la Giornata del mare, con il supporto della Guardia Costiera dell’ufficio marittimo di Marsala, sottolineando il legame tra comunità e ambiente marino.
Il CEA Lilibeo punta a costruire un modello educativo basato sull’esperienza e sul contatto diretto con il territorio, offrendo attività immersive e accessibili a tutte le fasce d’età.
L’appuntamento è quindi per sabato 11 aprile, dalle 11 alle 13, per una prima giornata all’insegna della scoperta, tra mare, natura e partecipazione.
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