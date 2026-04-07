Venerdì il convegno "Insieme per il futuro del Tonno Rosso", Quinci: "Occasione di rilancio"

07/04/2026 22:00:00

“Un convegno importante, voluto con determinazione dal Libero Consorzio Comunale, che consentirà di entrare nel merito di novità sostanziali per il settore”. Così il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, presenta il convegno “Insieme per il futuro del Tonno Rosso”, in programma il 10 aprile alle ore 15 nell’aula consiliare del Libero Consorzio.

Aumento delle quote e ruolo delle Egadi

Al centro del dibattito l’aumento delle quote di tonno per il contingente nazionale, un elemento che – sottolinea Quinci – apre “un confronto serrato nei territori, in particolare nelle nostre aree di pesca”. Le Isole Egadi tornano così protagoniste, ma è l’intero comparto trapanese che può avviare una nuova fase di crescita, anche grazie al confronto con il governo nazionale.

Non solo economia: “È identità”

“La pesca del tonno – evidenzia Quinci – non ha soltanto un valore economico, ma rappresenta cultura, tradizione e identità”. Un settore che può generare più filiere e rafforzare un brand territoriale “forte e con grandi potenzialità, spesso però ancora inespresse”.

Piano strategico e sviluppo del settore

L’incremento delle quote, in particolare per la Sicilia, viene considerato una grande opportunità per costruire “una piattaforma innovativa di sviluppo del settore”. In questo contesto si inserisce il Piano Strategico su cui il Libero Consorzio lavora da mesi, nel quale il sistema pesca rappresenta un punto centrale, con un modello “articolato e integrato”.

Energia e crisi internazionale

Non manca il riferimento alle criticità legate allo scenario internazionale. “La guerra in Medio Oriente – osserva Quinci – sta colpendo duramente i processi energetici e, di conseguenza, i settori economici”. La pesca, in particolare, rischia di pagare “un prezzo altissimo”.

Alle difficoltà già note si aggiunge infatti “un vero e proprio tsunami economico” che, avverte il presidente, potrebbe compromettere la crescita del comparto, mettendo in difficoltà le imprese.

La sfida dell’approvvigionamento energetico

Proprio per questo, nel Piano Strategico troverà ampio spazio il tema dell’approvvigionamento energetico, considerato una priorità globale ma che deve trovare soluzioni concrete anche a livello territoriale. “I territori – conclude Quinci – devono essere protagonisti e coinvolti nelle scelte”.



