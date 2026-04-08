A Custonaci Onde di Sport - Spring 2026 a ritmo dell'enduro mondiale

08/04/2026 17:00:00

Parte dalla Sicilia, e precisamente da Custonaci, il Campionato Mondiale Enduro 2026. Dal 10 al 12 aprile la cittadina trapanese diventa il cuore pulsante del motorsport internazionale ospitando il primo round del FIM EnduroGP World Championship, inserito nella manifestazione “Onde di Sport – Spring 2026”.

Un evento che unisce sport, promozione territoriale e cultura, trasformando il territorio in una vetrina globale. Il tracciato di gara attraversa scenari spettacolari, coinvolgendo anche Castellammare del Golfo, in un connubio tra adrenalina e paesaggi mozzafiato che raccontano la Sicilia al mondo.

Il cuore della manifestazione è il Paddock allestito in Contrada Santa Lucia, in via Macallè, dove prende forma un ricco programma di appuntamenti. Venerdì 10 aprile si apre con l’incontro tra studenti e piloti, pensato per avvicinare i più giovani al mondo del motorsport. Nel pomeriggio il Prologo segna l’avvio ufficiale della competizione, mentre la serata è animata dalla musica dal vivo di Tore Cusenza e Valerio Vox.

Sabato 11 e domenica 12 aprile si entra nel vivo della gara, con partenza alle 9:00, premiazioni nel pomeriggio e intrattenimento serale affidato a The New Band e Juke Box Band. Ad arricchire l’esperienza, il Villaggio Gastronomico dedicato alle eccellenze locali e le esibizioni itineranti del Gruppo Folk Cala Bukuto.

«Venerdì mattina apriamo il Paddock alle scuole del territorio: i ragazzi incontreranno i piloti di persona, guarderanno le moto da vicino, faranno domande. Volevamo che questo Mondiale lasciasse qualcosa anche alle nuove generazioni, e questo è il modo più diretto per farlo», spiega Nicola Santoro.

Sulla stessa linea il sindaco Fabrizio Fonte: «Onde di Sport Spring nasce dalla convinzione che un grande evento sportivo non debba esaurirsi dentro un percorso di gara. Abbiamo costruito un programma che parlasse a tutti: famiglie, giovani, visitatori e cittadini. Sport, musica, cibo e tradizione diventano strumenti per raccontare Custonaci al mondo e restituire alla comunità qualcosa di cui essere orgogliosa».

L’evento è organizzato dal Moto Club Custonaci Enduro ASD, con promozione internazionale curata da Prime Stadium, e rientra nel calendario ufficiale della Federazione Internazionale Motociclistica e della Federazione Motociclistica Italiana.

Un appuntamento che non è solo sport, ma una vera occasione di rilancio e visibilità per l’intero territorio, pronto a mostrarsi al mondo nella sua veste più dinamica e autentica.



