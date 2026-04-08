Mazara, Quinci rifà la Giunta. Ecco chi sono gli assessori

08/04/2026 12:21:00

Il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha nominato la Giunta Municipale ed attribuito le deleghe assessoriali, facendo seguito alla decisione comunicata lo scorso 27 marzo con cui aveva revocato la precedente Giunta.

Al momento sono cinque gli assessori nominati dal primo cittadino che si riserva di completare successivamente il plenum di Giunta con ulteriori due nomine.

Dei sette assessori in carica prima della revoca, il Sindaco ne ha confermati 5. Non fanno parte del nuovo esecutivo comunale i due assessori di riferimento del Partito Fratelli d'Italia: Vito Torrente e Giampaolo Caruso.

Questa la Giunta nominata oggi dal Sindaco Salvatore Quinci con l’attribuzione delle rispettive deleghe:

Abbagnato Germana: Turismo, Eventi, Cultura, Attività Produttive, Servizi alle Imprese



Billardello Vito (vice Sindaco): Bilancio, Programmazione, Sport, Ambiente

Giacalone Gasparino: Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Polizia Municipale

Giacalone Isidonia: Welfare ed inclusione, Urbanistica, Decoro Urbano e Verde Pubblico

Casale Gianfranco: Politiche Giovanili, Partecipazione, Quartieri e Coesione Sociale,

Innovazione e Smart City, Benessere degli Animali

Il Sindaco ha al momento trattenuto per sé le residue deleghe e competenze non assegnate agli assessori.

Il giuramento degli assessori della Giunta è avvenuto stamani nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani nelle mani del Segretario generale Vincenzo Sanzo ed alla presenza del Sindaco Salvatore Quinci.



