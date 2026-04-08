Mazara, Quinci rifà la Giunta. Ecco chi sono gli assessori
Il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha nominato la Giunta Municipale ed attribuito le deleghe assessoriali, facendo seguito alla decisione comunicata lo scorso 27 marzo con cui aveva revocato la precedente Giunta.
Al momento sono cinque gli assessori nominati dal primo cittadino che si riserva di completare successivamente il plenum di Giunta con ulteriori due nomine.
Dei sette assessori in carica prima della revoca, il Sindaco ne ha confermati 5. Non fanno parte del nuovo esecutivo comunale i due assessori di riferimento del Partito Fratelli d'Italia: Vito Torrente e Giampaolo Caruso.
Questa la Giunta nominata oggi dal Sindaco Salvatore Quinci con l’attribuzione delle rispettive deleghe:
Abbagnato Germana: Turismo, Eventi, Cultura, Attività Produttive, Servizi alle Imprese
Billardello Vito (vice Sindaco): Bilancio, Programmazione, Sport, Ambiente
Giacalone Gasparino: Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Polizia Municipale
Giacalone Isidonia: Welfare ed inclusione, Urbanistica, Decoro Urbano e Verde Pubblico
Casale Gianfranco: Politiche Giovanili, Partecipazione, Quartieri e Coesione Sociale,
Innovazione e Smart City, Benessere degli Animali
Il Sindaco ha al momento trattenuto per sé le residue deleghe e competenze non assegnate agli assessori.
Il giuramento degli assessori della Giunta è avvenuto stamani nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani nelle mani del Segretario generale Vincenzo Sanzo ed alla presenza del Sindaco Salvatore Quinci.
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