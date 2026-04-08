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Economia
08/04/2026 06:00:00

Dal cameriere all'impiegato. La mappa degli stipendi a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-04-2026/dal-cameriere-all-impiegato-la-mappa-degli-stipendi-a-trapani-450.jpg

Quanto si guadagna davvero lavorando a Trapani e in Sicilia?
La risposta, numeri alla mano, è semplice: poco. Spesso troppo poco. E non è una sensazione, ma una realtà che emerge sia dai dati ufficiali sia dagli annunci di lavoro.
Se l’Istat certifica una Sicilia fanalino di coda in Italia per retribuzioni, gli stipendi medi pubblicati su Indeed – uno dei principali portali di offerte di lavoro – raccontano cosa succede ogni giorno, concretamente, nel mercato del lavoro.

 

Il contesto: stipendi bassi e divario con il Nord
Partiamo da un dato chiaro: nel 2020 a Milano la retribuzione media annua supera i 33 mila euro, mentre in Sicilia si scende fino a poco più di 16 mila euro, con punte minime come Enna.
Trapani non fa eccezione: circa 16.800 euro annui medi. Tradotto: meno della metà rispetto alle aree più ricche del Paese.
E soprattutto, negli ultimi anni, gli stipendi non sono cresciuti. Anzi, in molti casi sono diminuiti in termini reali.

 

Quanto si guadagna davvero: i dati dagli annunci di lavoro
Guardando agli stipendi medi mensili pubblicati su Indeed relativi alla provincia di Trapani, il quadro diventa ancora più concreto.
Lavori manuali e tecnici
Muratore: 1.652 euro
Corriere: 1.454 euro
Elettricista: 1.423 euro
Meccanico: 1.378 euro
Magazziniere: 1.202 euro
Qui la forbice è evidente: lavori pesanti, spesso con orari lunghi, che difficilmente superano i 1.500 euro al mese.
 

Turismo, commercio e servizi
Cameriere: 1.057 euro 
Barista: 1.270 euro
Cuoco: 1.502 euro
Commessa: 1.058 euro
Addetto vendite: 995 euro
Addetto pulizie: 857 euro
È il cuore dell’economia locale. Ed è anche il settore dove si guadagna meno.
Sotto i mille euro, in molti casi, non è un’eccezione ma la norma.
 

Impiegati e lavori qualificati
Impiegato amministrativo: 1.201 euro 
Back office commerciale: 1.244 euro
Infermiere: 1.746 euro
Commerciale: 1.841 euro
Qui si sale, ma non troppo. Anche lavori qualificati o con responsabilità restano lontani dagli standard nazionali.
 

Servizi alla persona
Parrucchiere: 818 euro
Uno dei dati più bassi. E uno dei lavori più diffusi.
 

Il dato che pesa: anche lavorando, si resta bassi
Mettendo insieme questi numeri, emerge una fotografia chiara:
la maggior parte degli stipendi a Trapani e in Sicilia si colloca tra 800 e 1.300 euro al mese.
Superare i 1.500 euro è possibile, ma riguarda una minoranza di ruoli.
E questo vale anche per lavori qualificati. Non solo per quelli stagionali o precari.
 

Perché si guadagna meno
Il motivo non è un mistero. Lo spiegano bene anche i dati Istat:
in Sicilia prevalgono settori a basso valore aggiunto – turismo, commercio, servizi di base – che producono meno ricchezza e quindi pagano meno.
Dove si produce meno, si guadagna meno. È una legge economica, prima ancora che sociale.
Il punto, però, è un altro: a parità di lavoro, in altre parti d’Italia si guadagna molto di più.
E questo trasforma il tema degli stipendi in qualcosa di concreto, quotidiano:
non è solo una questione economica, ma una delle ragioni principali per cui si parte.









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