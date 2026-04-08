Trapani, UniCredit gestirà il servizio di cassa della Camera di Commercio fino al 2027
È stata ufficialmente stipulata la convenzione tra UniCredit e la Camera di Commercio di Trapani per la gestione del servizio di cassa. L’accordo, firmato a Palermo il 7 aprile 2026, conferma l’istituto bancario nel ruolo di cassiere dell’ente camerale fino al 31 dicembre 2027, incarico già svolto in precedenza.
Contestualmente è stata sottoscritta anche la convenzione per il servizio di cassa dell’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese”, organismo collegato alla Camera di Commercio che supporta il tessuto produttivo locale attraverso servizi digitali, attività promozionali e iniziative di interesse pubblico.
L’intesa è stata siglata da Marco Brindisi, responsabile Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Giuseppe Pace, Commissario Straordinario dell’ente.
Il servizio sarà gestito tramite mandato informatico con firma digitale, una modalità che consente di effettuare online tutte le operazioni di pagamento e riscossione tra la Camera di Commercio e la banca. Il sistema garantisce maggiore certezza delle informazioni, continuità dei dati tra i diversi sistemi informativi, controlli più efficaci e tempi rapidi nell’esecuzione degli ordini.
UniCredit, in Sicilia, gestisce complessivamente circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Siciliana, 99 Comuni, tre Province, otto Aziende ospedaliere, un Ateneo universitario e tre Camere di Commercio, consolidando così la propria presenza nel settore pubblico dell’Isola.
Edilizia in Sicilia, imprese ancora in calo e giovani sempre più lontani dal settore
In Sicilia il settore dell’edilizia continua a rappresentare un pilastro dell’economia regionale, ma deve fare i conti con una crescente difficoltà: trovare nuove leve. Sempre più giovani, infatti, si allontanano dal...
Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...
Tenuta Gorghi Tondi sarà presente a Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, portando con sé il racconto di una Sicilia autentica, tra mare, biodiversità e viticoltura biologica. Situata...
Trapani, UniCredit gestirà il servizio di cassa della Camera di Commercio fino al 2027
È stata ufficialmente stipulata la convenzione tra UniCredit e la Camera di Commercio di Trapani per la gestione del servizio di cassa. L’accordo, firmato a Palermo il 7 aprile 2026, conferma l’istituto bancario nel ruolo di...
Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme
Pochi centesimi al giorno, qualche euro alla settimana. Sembra niente, ma, sommati nel tempo, quei piccoli importi che sfuggono dall'attenzione possono trasformarsi in una cifra importante. Il micro-risparmio di ogni giorno parte...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste