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Economia
08/04/2026 02:00:00

Trapani, UniCredit gestirà il servizio di cassa della Camera di Commercio fino al 2027

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-04-2026/trapani-unicredit-gestira-il-servizio-di-cassa-della-camera-di-commercio-fino-al-2027-450.jpg

È stata ufficialmente stipulata la convenzione tra UniCredit e la Camera di Commercio di Trapani per la gestione del servizio di cassa. L’accordo, firmato a Palermo il 7 aprile 2026, conferma l’istituto bancario nel ruolo di cassiere dell’ente camerale fino al 31 dicembre 2027, incarico già svolto in precedenza.

Contestualmente è stata sottoscritta anche la convenzione per il servizio di cassa dell’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese”, organismo collegato alla Camera di Commercio che supporta il tessuto produttivo locale attraverso servizi digitali, attività promozionali e iniziative di interesse pubblico.

 

L’intesa è stata siglata da Marco Brindisi, responsabile Public Sector Sicilia di UniCredit, e da Giuseppe Pace, Commissario Straordinario dell’ente.

Il servizio sarà gestito tramite mandato informatico con firma digitale, una modalità che consente di effettuare online tutte le operazioni di pagamento e riscossione tra la Camera di Commercio e la banca. Il sistema garantisce maggiore certezza delle informazioni, continuità dei dati tra i diversi sistemi informativi, controlli più efficaci e tempi rapidi nell’esecuzione degli ordini.

 

UniCredit, in Sicilia, gestisce complessivamente circa 300 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per la Regione Siciliana, 99 Comuni, tre Province, otto Aziende ospedaliere, un Ateneo universitario e tre Camere di Commercio, consolidando così la propria presenza nel settore pubblico dell’Isola.









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