Ance Trapani, Catalano riconfermato: “Servono giovani nei cantieri”

08/04/2026 18:08:00

Riconfermato alla guida di Ance Trapani, Sandro Catalano rilancia da subito una priorità: riportare i giovani nel settore edile. L’imprenditore marsalese, 53 anni, è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea dei soci.



Il nodo principale è quello del ricambio generazionale. “Oggi più che mai servono nuove figure per far continuare a vivere le imprese edili – dice Catalano – inizieremo dalle scuole del territorio, dove saremo più presenti”.

L’obiettivo è avvicinare i giovani a un comparto che fatica ad attrarre manodopera nonostante, sottolinea il presidente, retribuzioni competitive.



Al centro del mandato anche la formazione. “Importante è l’accordo siglato tra Regione, Ance Sicilia e Confindustria per riformare la formazione professionale – spiega – serve allineare le competenze alle esigenze delle imprese e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro”.



Il settore, attraverso Cassa Edile e Isat Trapani, continuerà a investire su qualificazione e specializzazione della manodopera. Ma resta centrale anche il tema della sicurezza.

“Non abbassiamo la guardia nei cantieri – dice Catalano – la sicurezza resta il tema principale”.

Infine il richiamo alla collaborazione istituzionale.

“Serve una forte sinergia con Prefettura, forze dell’ordine, enti locali e sindacati – afferma – per garantire legalità nei cantieri e sostenere i progetti di rigenerazione urbana”.



