Formazione professionale, al via in Sicilia i corsi gratuiti e retribuiti di Futura

08/04/2026 14:39:00

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionale gratuiti promossi da Futura – Ente di Formazione e Istruzione Professionale nell’ambito dell’Avviso 1/2026 del POC Sicilia 2014-2020, cofinanziato dall’Unione Europea.

L’iniziativa è rivolta a disoccupati, inoccupati e inattivi residenti nell’Isola e punta a favorire l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi qualificanti, accompagnati da un’indennità giornaliera.

Cinque le sedi coinvolte – Trapani, Alcamo, Mazara del Vallo, Agrigento e Mussomeli – con un’offerta formativa ampia e articolata. È Agrigento a presentare l’offerta più ampia, con otto percorsi che includono anche l’acconciatura e la manutenzione di impianti a energia solare, mentre a Mussomeli i corsi attivati sono due, entrambi orientati ai servizi amministrativi e all’impiantistica civile.

Trapani

A Trapani, nella sede di via Alcamo 84, sono attivi cinque percorsi che spaziano tra servizi, turismo e competenze digitali: addetto alla sistemazione e manutenzione delle aree verdi, figura legata alla cura del territorio e degli spazi pubblici; addetto amministrativo segretariale, orientato alla gestione d’ufficio e al supporto organizzativo; operatore informatico su dispositivi e reti, profilo sempre più richiesto per la gestione delle tecnologie; collaboratore di cucina e collaboratore di sala e bar, entrambi collegati al settore della ristorazione e dell’accoglienza, centrale per l’economia turistica locale.

Alcamo

Ad Alcamo, nella sede di via Ugo Foscolo 65, l’offerta si articola su quattro corsi, con una maggiore attenzione anche al comparto artigianale: addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi e addetto amministrativo segretariale, già presenti anche a Trapani; collaboratore di cucina, in linea con la vocazione turistica del territorio; e operatore delle confezioni – sarto confezionista, figura specializzata nella realizzazione e riparazione di capi di abbigliamento, che intercetta una tradizione locale legata alla sartoria e alla produzione tessile.

Mazara del Vallo

A Mazara del Vallo, in via Arturo Toscanini 54, i percorsi assumono un taglio più tecnico e produttivo: addetto panificatore pasticcere, legato alla filiera agroalimentare; addetto impianti elettrici civili, figura chiave nel settore dell’impiantistica; operatore informatico su dispositivi e reti, che garantisce competenze digitali trasversali; e collaboratore di sala e bar, in continuità con il comparto turistico-ristorativo.

Tutti i corsi sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta e prevedono, oltre alla formazione teorico-pratica, un sostegno economico per i partecipanti. Un’opportunità che si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro finanziate con fondi europei e destinate a contrastare la disoccupazione in Sicilia, puntando su competenze immediatamente spendibili nei settori trainanti del territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alle segreterie delle sedi interessate o consultare il sito ufficiale dell’ente.



