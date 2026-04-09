Alcamo, via libera della Giunta Surdi alla relazione sul rendiconto 2025

09/04/2026 00:00:00

La Giunta guidata dal sindaco Domenico Surdi ha approvato la Relazione sulla gestione relativa all’anno 2025. Il documento rappresenta un passaggio fondamentale nel ciclo di bilancio e sarà ora sottoposto al Consiglio comunale, convocato per il prossimo 27 aprile, per l’approvazione definitiva.

Bilancio solido e orientato al futuro

L’assessore alla programmazione economico-finanziaria Baldo Mancuso ha sottolineato il valore strategico della relazione, definendola uno strumento chiave per valutare l’efficacia delle politiche pubbliche e il valore generato per la comunità.

Il risultato di amministrazione per il 2025 si attesta intorno ai 51,7 milioni di euro, con un avanzo libero disponibile pari a circa 7,39 milioni. Risorse che, secondo l’Amministrazione, potranno essere destinate a nuovi investimenti sul territorio.

Investimenti e servizi

Rispetto al 2024, il Comune registra un significativo incremento degli investimenti, pari al +70%, accompagnato da un aumento del 15% nei servizi rivolti a cittadini e imprese. In crescita anche le spese nei settori considerati strategici: +14% per il sociale e +18% per le attività culturali.

“Abbiamo investito di più in cultura, turismo e politiche sociali – ha spiegato Mancuso – con l’obiettivo di rendere il territorio più attrattivo, senza trascurare le esigenze delle nuove generazioni e delle fasce più fragili”.

Equità fiscale e miglioramento della riscossione

Sul fronte delle entrate, l’Amministrazione rivendica i risultati ottenuti grazie a una politica improntata all’equità tributaria e all’adempimento spontaneo, supportata anche dall’introduzione di misure di tassazione agevolata.

Determinante il lavoro sulla riscossione e sul riordino dei crediti: lo stralcio delle posizioni oltre i tre anni ha portato a una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità del 18% e del fondo contenzioso del 6%.

Nel corso del 2025 sono state inoltre definite 47 cause legali, di cui 35 concluse con esito favorevole per l’ente.

Il sindaco Surdi ha evidenziato come i risultati raggiunti siano frutto di un lavoro decennale volto a riequilibrare i conti comunali: “Avremo ulteriore avanzo per nuovi investimenti. Risorse disponibili grazie al percorso intrapreso in questi anni per mettere ordine nei conti del Comune”.

Un bilancio che, secondo l’Amministrazione, punta a coniugare solidità finanziaria e sviluppo, con uno sguardo attento alla crescita del territorio e al benessere della comunità.



