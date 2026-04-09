Mercato immobiliare lento a Trapani: servono 165 giorni per vendere casa

Il mercato immobiliare a Trapani continua a muoversi con ritmi più lenti rispetto ad altre realtà siciliane e nazionali. Secondo i dati di Gruppo Tecnocasa, a giugno 2025 sono necessari in media 165 giorni per concludere una vendita, un dato che colloca la città tra le più lente dell’Isola.
Il confronto con gli altri capoluoghi siciliani evidenzia chiaramente il divario. A Palermo servono mediamente 127 giorni, mentre a Catania 135. Ancora più rapide risultano Messina con 107 giorni e soprattutto Siracusa, dove bastano appena 79 giorni per vendere un immobile. Più vicine ai tempi trapanesi, invece, Agrigento con 184 giorni e Ragusa con 153.
A livello generale, i capoluoghi di provincia italiani registrano una media di 131 giorni, mentre nelle grandi città si scende a 107 giorni. Trapani si colloca dunque ben al di sopra di questi valori, segnale di un mercato meno dinamico e con tempi di assorbimento più lunghi.
Le analisi dell’Ufficio Studi Tecnocasa confermano una sostanziale stabilità dei tempi di vendita nelle grandi città rispetto all’anno precedente (107 giorni contro 105). Tra queste, spiccano per velocità Bologna e Milano, rispettivamente con 75 e 84 giorni, mentre i tempi più lunghi si registrano a Genova con 132 giorni, seguita proprio da Palermo.
Il dato di Trapani, tuttavia, suggerisce una riflessione più ampia: il mercato locale risente probabilmente di una domanda meno vivace e di una maggiore offerta disponibile, fattori che allungano inevitabilmente i tempi di vendita. In questo contesto, diventano sempre più determinanti il prezzo corretto dell’immobile e la qualità della proposta per riuscire a ridurre le tempistiche e intercettare potenziali acquirenti.