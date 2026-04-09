Carburante tra cielo e strada: aeroporti ok a Birgi e Palermo. Ecco i prezzi di benzina e gasolio nel Trapanese

09/04/2026 06:00:00

La crisi energetica internazionale, alimentata dalla guerra in Medio Oriente, con l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e dalle incertezze sulle rotte di approvvigionamento del greggio, sta iniziando a produrre effetti concreti anche sul trasporto aereo europeo. Tra allarmi lanciati in alcuni scali e monitoraggi costanti da parte delle autorità, la Sicilia – almeno per ora – regge l’urto. Ma il quadro resta fragile, e i segnali che arrivano dal mercato dei carburanti raccontano una pressione crescente.

Birgi: nessuna emergenza, ma lo sguardo resta sul futuro

All’aeroporto di Trapani Birgi la situazione, allo stato attuale, è sotto controllo. Le scorte di carburante sono adeguate e la programmazione garantisce continuità operativa almeno per tutto il mese di aprile.

«Non abbiamo nessuna emergenza carburante in questo momento all’aeroporto di Trapani Birgi, nonostante la crisi in Medio Oriente. Per tutto il mese di aprile siamo assolutamente tranquilli». Lo afferma alla redazione di Tp24, Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi, rassicurando sulla possibilità di carenze di carburante legate allo scenario internazionale. «Ogni giorno arrivano due o tre carichi e disponiamo di una cisterna con una riserva di un milione di litri di carburante – spiega Ombra –. Parlo di aprile perché la programmazione avviene su base mensile. Certo, se la crisi dovesse protrarsi e non sappiamo come evolverà, la situazione potrebbe cambiare. Ma al momento siamo perfettamente e normalmente operativi».

Le parole del presidente di Airgest delineano una condizione di stabilità, ma anche una consapevolezza: tutto dipende dall’evoluzione della crisi globale.

Nel frattempo, i numeri danno fiducia. Lo scalo ha registrato 37 mila passeggeri nella settimana di Pasqua, con parcheggi saturi e un flusso significativo di viaggiatori. Un segnale di vitalità che rende ancora più strategico garantire continuità nei rifornimenti.

Palermo: operatività regolare e monitoraggio costante

Situazione analoga anche all’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, dove non si registrano criticità nell’approvvigionamento di Jet A1.

Le scorte risultano sufficienti e i voli proseguono regolarmente, senza impatti per i passeggeri. Un risultato ottenuto grazie al coordinamento tra la società di gestione Gesap e i fornitori di carburante. Anche il Comune segue da vicino l’evoluzione dello scenario. Il sindaco Roberto Lagalla ha confermato il contatto costante con i vertici della società aeroportuale, sottolineando come al momento non vi siano ripercussioni operative.

Tuttavia, il contesto resta sotto osservazione. Il settore sa bene che eventuali interruzioni nella catena di approvvigionamento potrebbero avere effetti rapidi, soprattutto in vista dell’estate, quando il traffico aereo cresce in modo significativo.

Il quadro nazionale ed europeo: primi segnali di tensione

Se in Sicilia la situazione è stabile, altrove emergono le prime difficoltà. Alcuni aeroporti italiani hanno già segnalato carenze di carburante, con conseguenti limitazioni ai rifornimenti. Il caso più emblematico è quello di Brindisi, dove un Notam ha imposto alle compagnie di imbarcare carburante sufficiente già alla partenza, senza possibilità di rifornimento in loco. Il problema è strutturale: l’Europa importa circa il 30% del carburante per aerei. Una dipendenza che espone il continente alle dinamiche geopolitiche, in particolare alle tensioni nell’area del Golfo Persico e nello stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero globale.

Alcune grandi compagnie, come Ryanair e Lufthansa, hanno già lanciato segnali di allerta, temendo ripercussioni nei prossimi mesi se la crisi dovesse protrarsi.

Dall’aereo all’auto: il caro carburante corre anche sulla strada

Parallelamente alle preoccupazioni per il carburante aereo, cresce il costo dei carburanti per i consumatori. E i numeri, aggiornati all’8 aprile 2026, sono significativi.

Secondo i dati più recenti: Il diesel in autostrada ha raggiunto punte record fino a 3,184 euro al litro (servito) sulla A20 Messina-Palermo

In molte tratte autostradali il gasolio self supera ormai 2,4 euro al litro. Anche la benzina si mantiene su livelli elevati, con prezzi che oscillano generalmente tra 1,95 e oltre 2,2 euro al litro nei distributori urbani, e ben oltre in autostrada. Le aree più care restano proprio quelle autostradali, dove incidono i costi di gestione e la minore concorrenza. Ma l’aumento è generalizzato e riflette la tensione sui mercati internazionali dell’energia.

Quanto costa fare rifornimento nel Trapanese: prezzi, differenze e anomalie

Guardare i prezzi dei carburanti oggi, nel Trapanese, significa attraversare una mappa fatta di differenze evidenti, anche a pochi chilometri di distanza. Non solo tra un comune e l’altro, ma spesso tra distributori della stessa zona. E il risultato, per gli automobilisti, è una sensazione ormai diffusa: il prezzo giusto non esiste, esiste solo quello meno caro.

Dai dati rilevati l’8 aprile 2026, la benzina in modalità self service oscilla tra 1,719 euro al litro (IP Castelvetrano ADB) e 1,899 euro (TFUEL Poggioreale). Una forbice di quasi 18 centesimi che, su un pieno, può fare la differenza. Il gasolio segue lo stesso schema: si parte da 2,039 euro al litro (FuelPower SS115 Mazara del Vallo) e si arriva fino a 2,359 euro.

A colpire non è solo l’ampiezza della variazione, ma anche la distribuzione geografica dei prezzi. A Mazara del Vallo, ad esempio, si trovano alcune delle tariffe più basse: il FuelPower sulla SS115 propone benzina a 1,767 euro e gasolio a 2,039 euro, mentre il distributore TPXX6 scende a 1,759 euro per la benzina. Sempre a Mazara, però, altri impianti salgono fino a 1,789 euro per la benzina e oltre i 2,24 euro per il diesel.

A Castelvetrano si registra uno dei prezzi più bassi in assoluto per la benzina, con l’IP ADB a 1,719 euro self, ma nello stesso territorio si trovano impianti che sfiorano i 2 euro al litro in modalità servito. Anche qui, la regola è una sola: confrontare prima di fare rifornimento.

Marsala si colloca in una fascia intermedia. L’Enilive sulla SS115 propone benzina a 1,807 euro self e gasolio a 2,079 euro, mentre altri distributori, come il TP102, arrivano a 1,859 euro servito per la benzina e 2,269 euro per il diesel. Non mancano, però, casi più onerosi nelle aree limitrofe, come Poggioreale, dove si toccano i valori più alti rilevati.

Nel resto della provincia, tra Alcamo, Paceco e Castellammare del Golfo, il quadro resta frammentato. Ad Alcamo si va da 1,839 euro servito per la benzina fino a 2,079 euro, mentre a Paceco il self scende a 1,807 euro. A Castellammare del Golfo, invece, i prezzi si stabilizzano attorno a 1,789 euro per la benzina e 2,249 euro per il gasolio, sia in modalità servita che self.

Il dato più evidente, alla fine, è proprio questo: non esiste un prezzo “provinciale”, ma una giungla di tariffe in cui ogni impianto segue una logica propria. Incidono i costi di gestione, la posizione, la concorrenza diretta, ma anche le strategie commerciali delle singole compagnie.

Per chi guida, la conseguenza è chiara: scegliere dove fare rifornimento non è più un gesto automatico, ma una piccola decisione economica quotidiana. E in tempi in cui ogni euro pesa, anche pochi centesimi al litro fanno la differenza.



