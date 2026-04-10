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Cittadinanza
10/04/2026 06:00:00

Quinci ricorda i bombardamenti del 1943: “Non solo memoria, ma monito in un mondo in guerra”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/quinci-ricorda-i-bombardamenti-del-1943-non-solo-memoria-ma-monito-in-un-mondo-in-guerra-450.jpg

Non una semplice commemorazione, ma un richiamo attuale alla pace in un contesto internazionale segnato da conflitti. 

Con queste parole il presidente del Libero Consorzio Comunale, Salvatore Quinci, ha accompagnato il ricordo del bombardamento che colpì la città il 6 aprile 1943, sottolineando come la memoria storica continui a interrogare il presente.

 

Nel suo intervento, Quinci ha evocato “un mondo in fiamme”, segnato da guerre e tensioni globali, in cui – ha osservato – torna a farsi strada perfino lo spettro di un conflitto su scala mondiale. Un parallelo diretto con il passato, quando anche Trapani fu travolta dalla violenza della guerra.

“Le bombe – ha affermato – non sono mai intelligenti: distruggono vite, affetti e speranze”, ribadendo la necessità di custodire il valore della democrazia e della libertà conquistate anche grazie ai sacrifici del passato.

 

I bombardamenti del 1943

 

Il 6 aprile 1943 rappresenta una delle pagine più drammatiche per la città di Trapani. 

In piena Seconda guerra mondiale, lo scalo e le infrastrutture militari del territorio resero la città un obiettivo strategico per gli Alleati, impegnati nella campagna per indebolire le forze dell’Asse in vista dello sbarco in Sicilia.

 

I bombardamenti aerei colpirono duramente il centro urbano e le aree circostanti, provocando centinaia di vittime civili e distruggendo interi quartieri. Il porto e le installazioni militari erano tra i bersagli principali, ma le bombe investirono anche abitazioni e infrastrutture civili, lasciando la popolazione in condizioni drammatiche.

 

Quella fase si inseriva nella più ampia offensiva alleata che avrebbe portato, pochi mesi dopo, allo Sbarco in Sicilia (Operazione Husky), segnando l’inizio della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. 

Tuttavia, come ricordato nel messaggio istituzionale del presidente Quinci, il prezzo pagato dalla popolazione fu altissimo.

 

Dopo gli attacchi, Trapani appariva devastata, con gran parte del patrimonio edilizio distrutto o gravemente danneggiato: il teatro Garibaldi, Palazzo Cavarretta  e numerose chiese a causa di quei bombardamenti oggi non esistono più, tra queste la chiesa di Santa Maria della Luce, San Michele (allora sede dei Misteri) e San Giuseppe. La ricostruzione fu lenta e complessa.

 

Memoria e presente

 

Nel suo intervento, Quinci ha sottolineato la contraddizione del nostro tempo: da un lato i progressi tecnologici e scientifici, dall’altro il persistere della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Un contrasto evidente anche oggi, tra innovazione e distruzione.

 

Il riferimento alla memoria del 1943 diventa così un monito: la storia, ha ricordato, deve servire a evitare il ripetersi degli errori del passato. Trapani, ferita dalla guerra ma capace di ricostruirsi, viene indicata come esempio di resilienza e di fiducia nei valori democratici.

Una commemorazione che guarda quindi oltre il ricordo, per ribadire – in un contesto internazionale instabile – l’urgenza di costruire un futuro fondato sulla pace e sulla cooperazione tra i popoli.

 









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