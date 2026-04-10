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» Dai Comuni
10/04/2026 20:00:00

 Domenica a Mazara la Festa della Divina Misericordia, cambia la viabilità per la processione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/domenica-a-mazara-la-festa-della-divina-misericordia-cambia-la-viabilita-per-la-processione-450.jpg

Domenica 12 aprile torna a Mazara la processione della Festa della Divina Misericordia “Gesù Misericordioso”, con partenza alle 19.15 dalla parrocchia Santa Maria di Gesù e arrivo all’ospedale Abele Ajello.

 

Il corteo attraverserà diverse vie della città: via Antonino Salomone, via Teodoro Presbitero, piazza Imam Al Mazarì, via Gaetano Quattrocchi, via Ferdinando Pompeano, via Fratelli Bandiera, via Dante Fiorentino, via Roma, corso Vittorio Veneto, via Madonna del Paradiso, via Calatafimi e via Salemi.

 

Per consentire lo svolgimento in sicurezza, il Comando di Polizia Municipale ha disposto con ordinanzaDo il divieto di sosta nelle strade interessate dalle 14 alle 22 circa. Durante il passaggio della processione sarà inoltre sospesa temporaneamente la circolazione. La segnaletica è in fase di collocazione.









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