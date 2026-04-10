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» Dalla Regione
10/04/2026 21:20:00

Vinitaly, la Sicilia protagonista a Verona: ecco gli eventi in programma

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In occasione di Vinitaly, la Regione Siciliana sarà presente con un ricco calendario di appuntamenti dedicati a enogastronomia, cultura, enoturismo e comunicazione del vino. Gli eventi si svolgeranno al Padiglione 2 della Regione Siciliana negli spazi di Veronafiere.

Lunedì 13 aprile, alle ore 10, è previsto il taglio del nastro con la presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, momento istituzionale che segna l’avvio ufficiale delle attività.

 

Si parte domenica 12 aprile alle 17.30 con “La Vucciria – Sicilian Food Experience”, a cura di Galati Catering. A moderare saranno Nicola Prudente e Federico Quaranta, mentre interverrà l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino.

 

Lunedì 13 aprile, alle 11.45, spazio a un’intervista allo stesso Sammartino moderata dal direttore del TG1 Gian Marco Chiocci. A seguire, alle 12.30, il panel “Viaggio in Sicilia: le nuove frontiere dell’enoturismo”, con i saluti istituzionali di Sammartino e di Mariangela Cambria, e gli interventi di esperti e operatori del settore, tra cui Francesca Planeta.

Alle 15.00 si parlerà di comunicazione con l’incontro “Comunicare il vino oggi: nuovi linguaggi e nuove percezioni del valore”, ancora moderato da Chiocci, con la partecipazione di Sammartino e di Fulvio Bellomo, dirigente generale del dipartimento Agricoltura.

 

La giornata si concluderà alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra “Millenni di storia e di vino. Le rotte del vino nel Mediterraneo”, promossa dall’assessorato regionale ai Beni culturali e moderata da Roberta Garibaldi, con la partecipazione anche dell’assessore Francesco Paolo Scarpinato.

Martedì 14 aprile, alle 10.30, chiusura con “Nuove mappe del vino siciliano: mercati internazionali in trasformazione e nuovi equilibri globali”, intervista a Sammartino moderata da Lavinia Spingardi. Un programma articolato che punta a valorizzare il vino siciliano come leva strategica di sviluppo, tra identità territoriale e nuove sfide sui mercati globali.

 









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