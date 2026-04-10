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Se ne sono andati

Se ne sono andati
10/04/2026 21:36:00

Buseto Palizzolo piange Luca Bica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/buseto-palizzolo-piange-luca-bica-450.jpg

Buseto Palizzolo saluta con dolore Luca Bica, figura molto conosciuta e stimata in paese, ricordata per la sua disponibilità, il suo animo buono e l’impegno instancabile nel lavoro.

 

A esprimere il cordoglio è il Comune di Buseto Palizzolo, che in una nota sottolinea come Bica sia stato negli anni un punto di riferimento importante per gli agricoltori busetani e non solo.

 

Il suo nome resta infatti legato al comparto agricolo e all’attività svolta, in particolare, presso Coldiretti, dove ha messo al servizio della comunità professionalità, competenza e attenzione verso il territorio.

 

Nel messaggio diffuso dall’Amministrazione comunale emerge il ricordo di un uomo apprezzato non soltanto per il lavoro svolto, ma anche per le sue qualità umane. Professionalità e umanità, si legge nella nota, resteranno un esempio per tutta la comunità.

 

In questo momento di grande tristezza, il Comune si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari.

Buseto Palizzolo, intanto, affida al ricordo il contributo prezioso lasciato da Luca Bica, una presenza che ha segnato il mondo agricolo locale e la vita della comunità.


Se ne sono andati | 2026-04-10 14:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/marsala-addio-a-gaspare-pellegrino-250.jpg

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