Buseto Palizzolo piange Luca Bica

10/04/2026 21:36:00

Buseto Palizzolo saluta con dolore Luca Bica, figura molto conosciuta e stimata in paese, ricordata per la sua disponibilità, il suo animo buono e l’impegno instancabile nel lavoro.

A esprimere il cordoglio è il Comune di Buseto Palizzolo, che in una nota sottolinea come Bica sia stato negli anni un punto di riferimento importante per gli agricoltori busetani e non solo.

Il suo nome resta infatti legato al comparto agricolo e all’attività svolta, in particolare, presso Coldiretti, dove ha messo al servizio della comunità professionalità, competenza e attenzione verso il territorio.

Nel messaggio diffuso dall’Amministrazione comunale emerge il ricordo di un uomo apprezzato non soltanto per il lavoro svolto, ma anche per le sue qualità umane. Professionalità e umanità, si legge nella nota, resteranno un esempio per tutta la comunità.

In questo momento di grande tristezza, il Comune si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari.

Buseto Palizzolo, intanto, affida al ricordo il contributo prezioso lasciato da Luca Bica, una presenza che ha segnato il mondo agricolo locale e la vita della comunità.