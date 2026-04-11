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» Dalla Regione
11/04/2026 20:00:00

Emergenza idrica, per l'Autorità di bacino non c'è nessuna criticità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-04-2026/emergenza-idirca-per-l-autorita-di-bacino-non-c-e-nessuna-criticita-450.jpg

Nessuna situazione di criticità negli invasi siciliani. È quanto chiarisce l’Autorità di bacino della Regione Siciliana, che smentisce letture allarmistiche dei dati sulla disponibilità idrica.

 

I dati ufficiali

«Nessuna situazione critica negli invasi siciliani, come è facile evincere dal report aggiornato al primo marzo», si legge nella nota. L’Autorità sottolinea come «l’interpretazione dei dati fatta da alcuni organi di stampa sia fuorviante e non restituisca il quadro reale».

Secondo i numeri diffusi, gli invasi registrano un livello d’acqua superiore del 57% rispetto al 2025 e del 38% rispetto al mese precedente, segnando un miglioramento significativo della disponibilità idrica.

 

Le cause del miglioramento

Alla base dell’incremento ci sono le abbondanti piogge e gli interventi realizzati per migliorare la capacità di captazione dell’acqua. A queste risorse si aggiungono oltre 2.000 litri al secondo recuperati grazie agli interventi su pozzi e reti, quantità che – viene precisato – salirà presto a 4.000 litri al secondo.

Un contributo importante arriva anche dai dissalatori attivi a Trapani, Porto Empedocle e Gela.

 

Verso un nuovo report

I dati attuali non includono ancora l’acqua accumulata nel mese di marzo, caratterizzato da precipitazioni particolarmente abbondanti. Un aggiornamento completo sarà disponibile nei prossimi giorni.

A precisarlo è il segretario generale ad interim dell’Autorità di bacino, Carmelo Frittitta, che invita a una lettura corretta e complessiva dei dati ufficiali.

 

                                                                                                                                   *****

 

 Schifani: «Bene la nomina di Ciciliano a commissario straordinario»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime apprezzamento per la nomina del prefetto Fabio Ciciliano a commissario straordinario nazionale per la gestione della crisi idrica.n «Ho già avuto modo – dice Schifani – di conoscerne e apprezzarne le capacità e il rigore nel ruolo di capo della Protezione civile nazionale. Sono certo che, anche in questo incarico, saprà garantire interventi tempestivi ed efficaci nell’interesse dei cittadini e dei territori».

 

Il riferimento alla Sicilia

Il governatore ha poi richiamato l’esperienza recente dell’Isola nella gestione dell’emergenza idrica: «In Sicilia – conclude – con la sinergia della struttura commissariale nazionale abbiamo affrontato e superato una grave emergenza idrica anche grazie alla realizzazione dei tre dissalatori, che hanno rappresentato una risposta concreta e strategica per garantire l’approvvigionamento idrico».

 









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